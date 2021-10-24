Мусор на стихийной свалке в Актау продолжает тлеть

- Это какой уже день продолжается. Находиться рядом совсем невозможно: зловонный запах, кошмар, головные боли. Для чего в областном центре существует штат экологов - просто для замеров?! - жалуются жители Актау.

Горожане сообщают, что на месте крупного пожара до сих пор тлеет мусор.Журналист Lada.kz отправился сегодня, 24 октября, на свалку запечатлеть происходящее.Напомним, на мусорной свалке, расположенной за гипермаркетом «Мастер дом», вновь появился дым.Lada.kz ожидает компетентный ответ от экологов.