Акимат Актау: Повторное тление свалки в 1 микрорайоне вызывают порывы сильного ветра

Фото пресс-службы акима города
В городском акимате сообщили, что вопрос тления мусора на свалке находится на постоянном контроле чиновников.
- С 17 октября по настоящее время акиматом города совместно с коммунальными службами проведён ряд мероприятий с применением спецтехники по устранению задымления на стихийной свалке в районе Промзоны-3 за зданием строительного магазина «Строймаркет». Затруднение по тушению данного пожара вызывает огромное количество наваленных строительных отходов, образовавшихся в результате многолетнего сброса в огромную свалку мусора, глубиной в три метра. За указанное время на место пожара засыпано около 1000 кубов инертного песка (для тушения), привлечено 12 единиц техники с предприятий города, - сообщили в акимате Актау.
Новое тление мусора, как говорят в городском акимате, происходит из глубины свалки.
- Для устранения используется вода из пожарного гидранта, находящегося вблизи объекта. Повторное задымление вызывают порывы сильного ветра, которые раздувают очаг задымления и вызывают его тление. На данный момент угрозы возгорания нет. Вопрос находится на ежедневном контроле городского акимата, а также личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области, которой осуществляется дежурство для дальнейшего недопущения распространения огня, - сообщили в акимате Актау.
Между тем жители близлежащих микрорайонов продолжают жаловаться на запах гари в воздухе, доносящийся со стороны свалки.
Напомним, 17 октября на промзоне в 1 микрорайоне произошёл крупный пожар. Позднее мусорная свалка в 1 микрорайоне Актау вновьобеспокоила горожан. Жители сообщали, что мусор на свалке по-прежнему продолжал тлеть.
- С 17 октября по настоящее время акиматом города совместно с коммунальными службами проведён ряд мероприятий с применением спецтехники по устранению задымления на стихийной свалке в районе Промзоны-3 за зданием строительного магазина «Строймаркет». Затруднение по тушению данного пожара вызывает огромное количество наваленных строительных отходов, образовавшихся в результате многолетнего сброса в огромную свалку мусора, глубиной в три метра. За указанное время на место пожара засыпано около 1000 кубов инертного песка (для тушения), привлечено 12 единиц техники с предприятий города, - сообщили в акимате Актау.
Новое тление мусора, как говорят в городском акимате, происходит из глубины свалки.
- Для устранения используется вода из пожарного гидранта, находящегося вблизи объекта. Повторное задымление вызывают порывы сильного ветра, которые раздувают очаг задымления и вызывают его тление. На данный момент угрозы возгорания нет. Вопрос находится на ежедневном контроле городского акимата, а также личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС Мангистауской области, которой осуществляется дежурство для дальнейшего недопущения распространения огня, - сообщили в акимате Актау.
Между тем жители близлежащих микрорайонов продолжают жаловаться на запах гари в воздухе, доносящийся со стороны свалки.
Напомним, 17 октября на промзоне в 1 микрорайоне произошёл крупный пожар. Позднее мусорная свалка в 1 микрорайоне Актау вновьобеспокоила горожан. Жители сообщали, что мусор на свалке по-прежнему продолжал тлеть.