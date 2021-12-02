Не майнинговая ферма в Актау: на территории «КазАзота» строится сборочный и испытательный цех

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По данным пресс-службы, на территории предприятия строится сборочный и испытательный цех.
- В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) для прохождения государственной и экологической экспертизы. После получения всех разрешительных документов объект будет введён в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе АО «КазАзот».
Напомним, строящиеся объекты на территории «КазАзота» в Актау житель посчитал майнинговой фермой.
- В данный момент разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) для прохождения государственной и экологической экспертизы. После получения всех разрешительных документов объект будет введён в эксплуатацию, - сообщили в пресс-службе АО «КазАзот».
Напомним, строящиеся объекты на территории «КазАзота» в Актау житель посчитал майнинговой фермой.
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