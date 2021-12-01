Строящиеся объекты на территории «КазАзота» в Актау житель посчитал майнинговой фермой

- Выбросы с «КазАзота» меркнут по сравнению с тем, что они строят у себя на территории. Экология ничто - майнинг всё. Это бизнес, - говорит автор видео.

На территории АО «КазАзота», как сообщил автор видео сегодня, 1 декабря, установили более десяти контейнеров.По мнению мужчины, это может быть майнинговая ферма.В пресс-службе АО «КазАзота» пообещали предоставить официальную информацию.Майнинговой фермой можно назвать практически любое сложное устройство, которое используется для добычи криптовалют. Процесс добычи криптовалюты выглядит так: компьютеры тратят энергию на то, чтобы проводить вычисления. За это владелец системы получает вознаграждение в виде какой-либо доли криптовалюты.Напомним, как майнеры поставили на колени энергосистему Казахстана.