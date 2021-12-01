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ЛАДА.kz » Экология

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 22:07

Просмотров: 1673

Строящиеся объекты на территории «КазАзота» в Актау житель посчитал майнинговой фермой

По предположению местного жителя, это, скорее всего, может быть майнинговая ферма.

Кадр видео
На территории АО «КазАзота», как сообщил автор видео сегодня, 1 декабря, установили более десяти контейнеров.

По мнению мужчины, это может быть майнинговая ферма.

- Выбросы с «КазАзота» меркнут по сравнению с тем, что они строят у себя на территории. Экология ничто - майнинг всё. Это бизнес, - говорит автор видео.


В пресс-службе АО «КазАзота» пообещали предоставить официальную информацию.

Для справки:

Майнинговой фермой можно назвать практически любое сложное устройство, которое используется для добычи криптовалют. Процесс добычи криптовалюты выглядит так: компьютеры тратят энергию на то, чтобы проводить вычисления. За это владелец системы получает вознаграждение в виде какой-либо доли криптовалюты.




Напомним, как майнеры поставили на колени энергосистему Казахстана.



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Комментарии ( 1 )

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Pear (Посетители) Вчера, 22:16
Новый бич страны майнеры. Из-за них вовсю идет импорт энергии из РФ
 
 

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