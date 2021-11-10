Останемся зимой без света? Как майнеры поставили на колени энергосистему Казахстана

НУР-СУЛТАН, 10 ноя — Sputnik. Этой осенью уже несколько регионов Казахстана столкнулись с ограничениями по поставке электроэнергии.



Власти связали эту проблему с деятельностью майнинговых ферм. В качестве решения республика собирается закупать электроэнергию из соседней России.



Почему Казахстану вдруг стало не хватать привычных объемов электроэнергии? Как предстоящие закупки отразятся на тарифах для простых граждан? Ждать ли казахстанцам отключений света в течение предстоящей зимы? В этом вместе с экспертами разбирался Sputnik Казахстан.



Откуда в Казахстане взялись майнеры



Весной 2021 года Китай обязал свои финансовые институты запретить любые операции, связанные с покупкой и продажей криптовалют. Объяснялось это тем, что цены на криптовалюты чрезвычайно неустойчивы, а значит, их использование рискованно. Кроме того, криптовалюта может использоваться для отмывания денег, то есть позволяет коррупционерам выводить деньги за рубеж.



Эксперты также отмечали, что запрет позволит китайцам "расчистить" свои энергетические мощности для официальной электронной валюты – цифрового юаня. Киберюань, в отличие от криптовалюты, контролируется Центробанком Китая и не разрешает своему владельцу сохранять анонимность.



Ужесточение привело к тому, что китайские производители криптовалют – майнинговые фермы – стали массово переезжать в Казахстан.



"Меккой" для майнеров наша республика стала по одной простой причине: здесь относительно дешевая электроэнергия, которая требуется для работы ферм в очень больших количествах.



Как результат, сейчас Казахстан занимает второе место в мире (18,1%) по добыче самой популярной криптовалюты – биткоина. Первое место в рейтинге принадлежит США (35,4%), замыкает тройку лидеров Россия (11,23%).



Веерные отключения электроэнергии: назад в 90-е?



Энергетическая система Казахстана оказалась не готова к столь массовому наплыву майнеров. За январь-октябрь 2021 года энергопотребление в республике возросло на 8%, тогда как в прошлые годы его рост составлял всего 1-2% в год.



Как результат, Восточно-Казахстанская область столкнулась с веерными отключениями электроэнергии в пиковые часы.



Там подача электроэнергии ограничена с 8 ноября в самые "напряженное" для энергосети время – с 7 до 11 утра, а также с 17 до 23 часов вечера. В KEGOC заявили, что отключения не коснутся бытовых и социально важных объектов Казахстана.



Сообщалось также, что свет отключали на час-полтора в сутки в самых густонаселенных микрорайонах Кызылорды. Региональные власти связали отключения с дефицитом электроэнергии по области.



Отключение света коснулось и жителей Шымкента: по словам городских коммунальщиков, потребление электроэнергии в городе выросло до максимума из-за нехватки газа.



О проблемах с электроэнергией сообщали жители Алматинской и Жамбылской областей.



Из России – с энергией



В конце октября российский монополист в сфере поставок электроэнергии из России за рубеж, "Интер РАО", сообщил о том, что РФ готова начать коммерческие поставки электроэнергии в Казахстан уже в ноябре-декабре 2021 года. Также ожидается, что две страны создадут совместное предприятие, которое займется поставками электроэнергии для казахстанских майнеров.



До этого периода Казахстан и Россия обменивались электроэнергией (так называемые перетоки) на некоммерческой основе. Однако приход майнеров изменил баланс в регионе – Казахстан стал брать у России больше электроэнергии, чем было оговорено.



"Раньше между двумя странами не было денежных взаимоотношений как таковых. Условно говоря: мы гигаватт взяли - гигаватт вернули. Но с приходом майнинга в Казахстан эти перетоки стали происходить в несогласованное время, и россиянам приходилось включать наименее экономичные генераторы. Конечно, Россия не преминула заработать на этом, имела на это полное право", - рассказал в беседе со Sputnik Казахстан исполнительный директор Ассоциации энергоаудиторов и энергоэкспертов Жакып Хайрушев.



Сейчас у Казахстана не остается иного выбора, кроме как покупать электроэнергию на условиях россиян, отмечает эксперт.



Свое мнение по сложившейся ситуации выразил и Асет Наурызбаев – эксперт и бывший глава компании KEGOС, которая отвечает за передачу электроэнергии по Казахстану.



"То, что мы закупаем энергию у России, это, в принципе, хорошо. Если нам вдруг зимой не будет хватать электроэнергии, мы можем закупать оттуда необходимые объемы. Поэтому пусть лучше будет дорогая электроэнергия, чем вообще никакая. Я считаю, что это меньшее из двух зол", - сказал Наурызбаев Sputnik Казахстан.



Нужна модернизация



По словам Хайрушева, сложившаяся ситуация обратила внимание на давно существующую в отрасли проблему с модернизацией энергооборудования.



"Наши электросети – это кровеносные сосуды. Если где-то порвется, то "кровь" не будет передаваться к другим органам. Поэтому сети мы должны ремонтировать в первую очередь. А мы сдерживали каждый год", - говорит Хайрушев.



Эксперт считает, что отрасли нужно больше инвесторов, готовых вкладываться в модернизацию энергосистемы. Для привлечения таких бизнесменов необходимо создавать привлекательные условия, например, внедрять рыночные тарифы.



"Нужно, чтобы тарифы менялись рыночными методами, а не по указке одного из чиновников. Чтобы инвестор знал, что, вложив деньги, он вернет их через тарифы. Кроме того, он должен быть уверен, что у него эти тарифы не заберут", - добавил Хайрушев.



Подорожают ли тарифы на свет



По мнению Наурызбаева, дальнейшее развитие событий зависит от того, какой будет предстоящая зима.



"Первый сценарий: зима будет теплой, контракт не будет востребован, мы ничего не купим у России. Ничего не произойдет, все будет хорошо. Второй сценарий – зима будет холодной, мы будем покупать у России, цена повысится. А весной монополисты выйдут к нам с заявками на повышение тарифов, потому что они потратили деньги на закупку электроэнергии", - считает эксперт.



Наурызбаев затруднился сказать, во сколько раз подорожает электроэнергия в случае холодной зимы.



"В целом, если зима будет холодной, то цены будут дорожать везде – и у нас, и в России. Тут нет никаких сомнений: будем платить за то, что у нас не хватает энергии", - поделился эксперт.



Кроме того, он не исключил возможность веерных отключений на юге Казахстана.



"Если на севере Казахстана мы можем получать электроэнергию из России, то на юге из России мы уже не можем получать. Поэтому мы будем зависеть от наших соседей – от Кыргызстана, Узбекистана", - заключил Наурызбаев.



Виноват KEGOC?



По мнению Наурызбаева, в сложившейся ситуации может быть виновен KEGOC, который почему-то раздал больше разрешений на присоединение к сети, чем нужно.



"Вопрос в данном случае к KEGOC, потому что большая часть техусловий выдавалась им. Как вы считали энергетические режимы, что у вас теперь не хватает электроэнергии?" - негодует Наурызбаев.



В качестве решения Наурызбаев предлагает иногда планово отключать подачу электроэнергии для майнинговых ферм.



"Перерыв в работе майнеров на несколько часов - это не большая проблема, смогут потерпеть. Надо договариваться о том, чтобы в ряде ситуаций они отключались сами. По крайней мере, в случае аварии они должны отключаться первыми", - считает эксперт.



Майнер майнеру рознь



Министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев призвал не стричь всех майнеров под одну гребенку.



"У нас есть, скажем так, "белые" майнеры. Это те компании, которые официально получили соответствующие разрешения на подключение к сетям, технические условия. Есть так называемые "серые", или нелегальные, майнеры, которые подключаются в гаражах, квартирах, каких-то цехах. Они разбалансируют нашу систему", - сказал Мирзагалиев, отвечая на вопросы журналистов.



По его словам, вопрос по отключению "белых" майнеров не должен стоять и не стоит.



"Я хочу дать очень четкий месседж о том, что легальных майнеров никто отключать не собирается. Это бизнесмены, которые вложили свои большие деньги, и государство должно выступать, скажем так, последовательным и надежным партнером. Дали один раз разрешение - отзывать его нельзя. На сегодняшний день мы ведем ревизию по определению перечня "белых" и "серых" майнеров. Мы хотим "серых" майнеров вывести в "белую" зону", - заключил глава Минэнерго.



По данным Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров и технологий, бюджет Казахстана ежегодно получает более 127,5 млрд тенге от индустрии блокчейн-технологий, то есть технологий, которые применяются в основе криптовалют. Ожидается, что в течение пяти лет в отрасль будут привлечены инвестиции в размере 500 млрд тенге.



Отметим также, что в Казахстане с 1 января 2022 года вступит в силу норма, согласно которой майнеров обяжут платить за свою деятельность: 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии.