Актау - город-порт! Каспийский круизный лайнер «Петр Великий» отправили на ходовые испытания

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Проект реализуется по заказу Московского речного пароходства, передать судно компании планируется в апреле 2022 года. Объявлено, что теплоход будет возить туристов по Черному и Каспийскому морям с заходом в порты иностранных государств.
Закладка лайнера состоялась в августе 2016 года. Четырехпалубное судно на 310 пассажиров, которое по проекту должно быть обустроено, как плавучая гостиница с номерами люкс, бассейнами, кинотеатрами, спа-центром и тренажерным залом.
- Во время ходовых испытаний нужно проверить работу главного двигателя, рулевых и якорных устройств, навигации и связи, маневренность судна в различных климатических условиях Волго-Каспия. Испытания продлятся 7-10 дней, потом начнется обустройство на судне гостиничного комплекса, - сообщает «Российская газета».
Региональные власти рассчитывают, что лайнер станет флагманом круизного сообщения в Каспийском море.
- Появятся дополнительные возможности для комфортабельного и познавательного отдыха. На новый уровень выйдут богатые исторические и этнокультурные связи стран каспийской пятерки, - отмечается в публикации.
Планировалось, что теплоход будет заходить в порты всех прикаспийских государств: Баку (Азербайджан), Бэндер-Энзали и Ноушехр (Иран), Туркменбаши (Туркменистан), Актау (Казахстан). А круиз по Черному морю предполагал остановки в Стамбуле и Батуми. Всего «Мостурфлот» разработал четыре маршрута продолжительностью около двух недель.
Первый круиз по Каспию «Сокровища Востока» должен был состояться летом 2019 года. Однако теплоход «Петр Великий» был спущен на воду в 2020 году.
Закладка лайнера состоялась в августе 2016 года. Четырехпалубное судно на 310 пассажиров, которое по проекту должно быть обустроено, как плавучая гостиница с номерами люкс, бассейнами, кинотеатрами, спа-центром и тренажерным залом.
- Во время ходовых испытаний нужно проверить работу главного двигателя, рулевых и якорных устройств, навигации и связи, маневренность судна в различных климатических условиях Волго-Каспия. Испытания продлятся 7-10 дней, потом начнется обустройство на судне гостиничного комплекса, - сообщает «Российская газета».
Региональные власти рассчитывают, что лайнер станет флагманом круизного сообщения в Каспийском море.
- Появятся дополнительные возможности для комфортабельного и познавательного отдыха. На новый уровень выйдут богатые исторические и этнокультурные связи стран каспийской пятерки, - отмечается в публикации.
Планировалось, что теплоход будет заходить в порты всех прикаспийских государств: Баку (Азербайджан), Бэндер-Энзали и Ноушехр (Иран), Туркменбаши (Туркменистан), Актау (Казахстан). А круиз по Черному морю предполагал остановки в Стамбуле и Батуми. Всего «Мостурфлот» разработал четыре маршрута продолжительностью около двух недель.
Первый круиз по Каспию «Сокровища Востока» должен был состояться летом 2019 года. Однако теплоход «Петр Великий» был спущен на воду в 2020 году.