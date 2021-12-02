«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 02 Декабря
+8...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 435.76 KZT
  • €1 = 493.41 KZT
  • 1 RUB = 5.89 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 20:20

Просмотров: 957

Актау - город-порт! Каспийский круизный лайнер «Петр Великий» отправили на ходовые испытания

Объединенная судостроительная корпорация начинает ходовые испытания пассажирского пятизвездочного круизного лайнера «Петр Великий», который строится на астраханском судозаводе «Лотос», сообщает «Российская газета».

Иллюстрация к материалу
Проект реализуется по заказу Московского речного пароходства, передать судно компании планируется в апреле 2022 года. Объявлено, что теплоход будет возить туристов по Черному и Каспийскому морям с заходом в порты иностранных государств.

Закладка лайнера состоялась в августе 2016 года. Четырехпалубное судно на 310 пассажиров, которое по проекту должно быть обустроено, как плавучая гостиница с номерами люкс, бассейнами, кинотеатрами, спа-центром и тренажерным залом.

- Во время ходовых испытаний нужно проверить работу главного двигателя, рулевых и якорных устройств, навигации и связи, маневренность судна в различных климатических условиях Волго-Каспия. Испытания продлятся 7-10 дней, потом начнется обустройство на судне гостиничного комплекса, - сообщает «Российская газета».

Региональные власти рассчитывают, что лайнер станет флагманом круизного сообщения в Каспийском море.

- Появятся дополнительные возможности для комфортабельного и познавательного отдыха. На новый уровень выйдут богатые исторические и этнокультурные связи стран каспийской пятерки, - отмечается в публикации.

Планировалось, что теплоход будет заходить в порты всех прикаспийских государств: Баку (Азербайджан), Бэндер-Энзали и Ноушехр (Иран), Туркменбаши (Туркменистан), Актау (Казахстан). А круиз по Черному морю предполагал остановки в Стамбуле и Батуми. Всего «Мостурфлот» разработал четыре маршрута продолжительностью около двух недель.

Первый круиз по Каспию «Сокровища Востока» должен был состояться летом 2019 года. Однако теплоход «Петр Великий» был спущен на воду в 2020 году.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 5 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Suvorov30 (Посетители) Сегодня, 21:45
Хлюпенький какой-то для Каспийского шторма
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сухов.
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:32
Цитата: Pluto

Das ist fantastisch, мы такое не курим

И миллионов не имеем на такой "круиз"...

Сексуально озабоченных, просьба не волноваться!.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 21:21
Жаль что «Мостурфлот» не планирует заходы в российские порты

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Жанар
 Pluto (Посетители) Сегодня, 21:14
Das ist fantastisch, мы такое не курим
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Inder (Посетители) Сегодня, 21:04
Удачи. Руссо туристо Михаил Светлов
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика