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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:11

Просмотров: 1509

Круиз по Каспию отложили на год

Первый круиз по Каспию «Сокровища Востока» должен был состояться летом 2019 года. Однако теплоход «Петр Великий» будет спущен на воду в 2020 году. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России.

Иллюстративное фото
Как сообщили на сайте Ассоциации туроператов России, сроки постройки круизного лайнера были увеличены. По этой причине летом 2019 года будут проводиться только ходовые испытания судна, а к концу года — состоится прием судна.

Спуск «Петра Великого» на воду запланирован на 2020 год, в этот же период ожидается проведение первого каспийского круиза.

Планируется отработка программы круиза «Сокровища Востока», с остановками в Баку (Азербайджан) – Бэндер-Энзали (Иран) – Ноушехр (Иран) – Туркменбаши (Туркменистан) – Актау (Казахстан) – Астрахань – Махачкала/Дербент – Баку. Круиз продлится 11 дней и 10 ночей.

На строящемся теплоходе будет 155 комфортабельных кают (каждая – с балконом), в том числе 12 кают класса «люкс». Всего теплоход рассчитан на 310 пассажиров. Туристам будут доступны несколько ресторанов, бары, бассейн, SPA-центр и многое другое.

Напомним, ранее сообщалось, что круизное судно «Петр Великий» планирует войти в порт Актау в 2019 году.


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Комментарии ( 1 )

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  • Feniks
  • ZOLO
 Жанар (Посетители) Сегодня, 15:16
Круиз продлится 11 дней и 10 ночей.

Ииии сколько будет стоить этот круиз?!.. money
Почём опиум для простого народа?..
Круиз для жировых барыг и их любовниц.. popa

Купаться будем?!..
 
 

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