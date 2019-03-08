Круиз по Каспию отложили на год

Иллюстративное фото
Как сообщили на сайте Ассоциации туроператов России, сроки постройки круизного лайнера были увеличены. По этой причине летом 2019 года будут проводиться только ходовые испытания судна, а к концу года — состоится прием судна.
Спуск «Петра Великого» на воду запланирован на 2020 год, в этот же период ожидается проведение первого каспийского круиза.
Планируется отработка программы круиза «Сокровища Востока», с остановками в Баку (Азербайджан) – Бэндер-Энзали (Иран) – Ноушехр (Иран) – Туркменбаши (Туркменистан) – Актау (Казахстан) – Астрахань – Махачкала/Дербент – Баку. Круиз продлится 11 дней и 10 ночей.
На строящемся теплоходе будет 155 комфортабельных кают (каждая – с балконом), в том числе 12 кают класса «люкс». Всего теплоход рассчитан на 310 пассажиров. Туристам будут доступны несколько ресторанов, бары, бассейн, SPA-центр и многое другое.
Напомним, ранее сообщалось, что круизное судно «Петр Великий» планирует войти в порт Актау в 2019 году.
Спуск «Петра Великого» на воду запланирован на 2020 год, в этот же период ожидается проведение первого каспийского круиза.
Планируется отработка программы круиза «Сокровища Востока», с остановками в Баку (Азербайджан) – Бэндер-Энзали (Иран) – Ноушехр (Иран) – Туркменбаши (Туркменистан) – Актау (Казахстан) – Астрахань – Махачкала/Дербент – Баку. Круиз продлится 11 дней и 10 ночей.
На строящемся теплоходе будет 155 комфортабельных кают (каждая – с балконом), в том числе 12 кают класса «люкс». Всего теплоход рассчитан на 310 пассажиров. Туристам будут доступны несколько ресторанов, бары, бассейн, SPA-центр и многое другое.
Напомним, ранее сообщалось, что круизное судно «Петр Великий» планирует войти в порт Актау в 2019 году.