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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 1828

Круизное судно «Петр Великий» планирует войти в порт Актау в 2019 году

Завершить строительство четырехпалубного лайнера планируют в конце 2018 года. Сдача судна в эксплуатацию запланирована на весну 2019 года. Заказчиком выступило ОАО «Московское речное пароходство».

Иллюстрированное фото
Пассажирский четырехпалубный лайнер «Петр Великий» заложили 15 августа 2016 года на судостроительном заводе «Лотос» в Астраханской области. Старт строительству дал Владимир Путин, президент РФ.

Суда подобного класса не строили в Российской Федерации более 60 лет.

Длина лайнера — 141 метр, ширина - 16,5 метра, вместимость — более 300 пассажиров.

Скорость судов подобного типа — 25 км/ч. Автономность по запасам топлива — 15 суток, провизии — 10 суток.

- Спуск судна запланирован на 2019 год. Строительство ещё не закончено, - сообщили в ОАО «Московское речное пароходство».

Дата начала продажи путевок еще не установлена.

Меморандум о сотрудничестве в Каспийском регионе подписали 27 декабря 2017 года Константин Анисимов, генеральный директор и председатель правления ОАО «Московское Речное Пароходство», и Рауф Велиев, председатель правления Азербайджанского каспийского морского пароходства.

При планировании круизов рассматриваются следующие пункты заходов:

Каспийское море:

- Астрахань, Махачкала (при наличии пассажирских причалов), Дербент (при наличии пассажирских причалов), Баку, Энзали, Ноушехр, Амирабад, Туркменбаши, Актау.

Черное море:

- Новороссийск, Сочи, Поти, Батуми, Трабзон.

Речные порты на маршруте Москва – Санкт-Петербург и Москва - Астрахань.

На судне разместят ресторан, конференц-зал, бар, детскую игровую комнату, спортивно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал, СПА-салон, джакузи и парикмахерскую. Общее число кают - 150. Из них 146 - двухместные, площадью 15 м², и четыре каюты класса «люкс».

Стоимость строительства оценивают в сумму от двух с половиной до трех миллиардов рублей.


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Комментарии ( 3 )

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Евгений Сахаров (Посетители) Сегодня, 16:22
Лучше бы пустили "Комету" до Астрахани как в старые добрые времена на все про все 5 часов хода.
 
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  • Abik
 Русская 7 (Посетители) Сегодня, 13:58
Красавчик! Умеют же делать люди!
 
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  • Abik
 manwyk (Посетители) Сегодня, 13:27
Дай бог.Так хочется в круиз.

Еще не известно,что хуже,извращенный ум или извращенная чувственность.
 
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 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:15
Kutemiz onda, amal joq
 
 

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