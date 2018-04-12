Круизное судно «Петр Великий» планирует войти в порт Актау в 2019 году

Суда подобного класса не строили в Российской Федерации более 60 лет.
Длина лайнера — 141 метр, ширина - 16,5 метра, вместимость — более 300 пассажиров.
Скорость судов подобного типа — 25 км/ч. Автономность по запасам топлива — 15 суток, провизии — 10 суток.
- Спуск судна запланирован на 2019 год. Строительство ещё не закончено, - сообщили в ОАО «Московское речное пароходство».
Дата начала продажи путевок еще не установлена.
Меморандум о сотрудничестве в Каспийском регионе подписали 27 декабря 2017 года Константин Анисимов, генеральный директор и председатель правления ОАО «Московское Речное Пароходство», и Рауф Велиев, председатель правления Азербайджанского каспийского морского пароходства.
При планировании круизов рассматриваются следующие пункты заходов:
Каспийское море:
- Астрахань, Махачкала (при наличии пассажирских причалов), Дербент (при наличии пассажирских причалов), Баку, Энзали, Ноушехр, Амирабад, Туркменбаши, Актау.
Черное море:
- Новороссийск, Сочи, Поти, Батуми, Трабзон.
Речные порты на маршруте Москва – Санкт-Петербург и Москва - Астрахань.
На судне разместят ресторан, конференц-зал, бар, детскую игровую комнату, спортивно-оздоровительный комплекс, тренажерный зал, СПА-салон, джакузи и парикмахерскую. Общее число кают - 150. Из них 146 - двухместные, площадью 15 м², и четыре каюты класса «люкс».
Стоимость строительства оценивают в сумму от двух с половиной до трех миллиардов рублей.