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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:19

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В ТОО «СП «CASPI BITUM» прокомментировали требования рабочих о повышении зарплаты

С возмущёнными работниками встретились председатель профсоюзного комитета и руководство предприятия. Стороны провели беседу и приняли обращение для дальнейшей проработки. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «СП «CASPI BITUM».

Фото из архива Lada.kz
Группа работников ТОО «СП «CASPI BITUM», находящихся на межсменном отдыхе, 2 декабря записали видеообращение с просьбой о повышении заработной платы.

- В настоящее время актауский битумный завод работает в штатном режиме, план переработки нефти в текущем году заводом перевыполняется, социальная обстановка в коллективе стабильная. Руководством и профсоюзным комитетом вопрос оплаты труда был урегулирован ранее в полной мере. В октябре текущего года утверждены и введены новые Правила оплаты труда персонала рабочих профессий, которые обсуждались с работниками и профсоюзным комитетом и были направлены на повышение уровня материального благосостояния заводчан. При этом следует отметить, что на сегодняшний день уровень заработных плат рабочих специальностей на актауском битумном заводе превышает средний размер от заработных плат по другим нефтеперерабатывающим заводам, входящих в группу компаний АО «НК «КМГ», - сообщили в пресс-службе ТОО «СП «CASPI BITUM».



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