Названа причина драки у кафе в Актау

- Мы заказывали несколько раз подряд одну и ту же музыкальную композицию. Это не понравилось компании ребят, которые находились за соседним столиком. Началась драка сначала внутри помещения, потом продолжилась на улице, - рассказал один из участников драки.

По словам молодого человека, он со своими приятелями отдыхал в ресторане, находящемся в комплексе «Космос» в 1 микрорайоне.Напомним, на месте были задержаны шесть человек.