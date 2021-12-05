Вандалы испортили пальму на набережной Актау

- Ну зачем так все портить, всё делалось на благо города. Настоящие дикари, - с возмущением говорит одна из жительниц.

Местные жители считают, что такое отношение к городскому имуществу - настоящее дикарство.В городском акимате сообщили, что в настоящее время рассматриваются варианты восстановления пальм на набережной за счёт бюджетных средств.Чиновники убедительно просят горожан бережно относиться к общему имуществу.