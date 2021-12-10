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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:27

Просмотров: 232

Алкоголь в бутылке из-под кефира обнаружили во время передачи в СИЗО Актау

Водку в бутылке из-под кефира, а также в аптечном флаконе перекиси водорода пытались передать в СИЗО Актау. Контрабанду обнаружили на досмотре. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения ГМ 172/10.

Фото пресс-службы учреждения ГМ 172/10
Запрещенный продукт был обнаружен во время досмотра продуктов питания.

- Наши сотрудники обязаны проверять все продукты питания и все вещи, которые поступают в качестве передачи. Контролеры открывают все бутылки, баклажки, банки, коробки, пакеты и так далее. Простыми словами, если принесли соки, то мы вскрываем бутылку, если принесли пачки сигарет, то распечатывается коробка, если принесли колбасу, то ее режут на несколько частей. Основная наша задача - пресечь незаконный пронос запрещенных предметов, - рассказал Азат Орынбасаров, заместитель начальника по оперативной, режимной и охранной работе учреждения ГМ 172/10 города Актау.

По словам заместителя начальника учреждения, водку в кефире пытался передать житель Актау. Мужчина назвался братом заключенного, находящегося в СИЗО. Он принес три бутылки кефира. В одной из них была водка.

К слову, супруга того же заключенного принесла пять флаконов перекиси водорода, где также был спиртной напиток.

- Все действия по конфискации были зафиксированы на видео. Правонарушителя задержали, дело направили в суд. Жидкость, напоминающую водку, отправили на экспертизу. Далее суд вынес постановление и наложил штраф 10 МРП. Судебные исполнители на основании постановления суда забрали водку, - рассказали в СИЗО.

Факты попыток такой контрабанды случаются довольно часто, рассказывают сотрудники СИЗО.

- Люди не понимают, что это уголовно наказуемое действие (статья 297 УК РК). Если передают анашу, трамадол, водку, то это уже уголовная ответственность. Если это телефоны, то административный штраф 10 МРП или предупреждение (статья 481 КоАП). Меру наказания решает суд, - сообщили в СИЗО.



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