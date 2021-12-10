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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 2237

Поступок полицейского Актау умилил горожан

Полицейский из Актау восхитил прохожих тем, что взял на руки маленького ребенка, пока его мама ловила такси.

Скрин видео
На кадрах видео очевидцы запечатлели, как сотрудник полиции держит на руках маленького ребенка. В этот момент мама мальчика пытается поймать такси.

- Молодец, помогает женщине, а то с ребенком на руках неудобно, – комментирует автор видео.

Добрым полицейским оказался Есенкул Жандос, старший сержант, инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции Актау.




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Комментарии ( 2 )

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Valderrama (Посетители) Сегодня, 20:13
Космос,
Это точно, было такое.
А тут скорее всего это жена его)
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 19:49
Помню времена, когда постовые не детей брали на руки, чтоб мамаша такси тормозила, а сами тормозили любой авто, чтоб посадить мамашу с ребёнком, если у неё проблемки нарисовались...
Так быстрее было, надёжней ;)
 
 

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