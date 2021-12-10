Поступок полицейского Актау умилил горожан

На кадрах видео очевидцы запечатлели, как сотрудник полиции держит на руках маленького ребенка. В этот момент мама мальчика пытается поймать такси.- Молодец, помогает женщине, а то с ребенком на руках неудобно, – комментирует автор видео.Добрым полицейским оказался Есенкул Жандос, старший сержант, инспектор службы батальона патрульной полиции управления полиции Актау.