Ербол Едилов: По подозрению в получении взятки задержан Дуйсенбек Аубакиров

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По информации Ербола Едилова, который ссылается на свои источники, антикоррупционной службой по подозрению в получении взятки от предпринимателей за признание их победителями в конкурсах на госзакупках задержан Дуйсенбек Аубакиров, руководитель департамента внутреннего государственного аудита по Мангистауской области и другие должностные лица департамента.



Ранее антикором были задержаны государственные аудиторы в Атырауской области и городах Нур-Султан и Шымкент.