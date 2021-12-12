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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 18:22

Просмотров: 1288

Актауский рэпер примет участие в международном хип-хоп проекте в Москве

Местный рэп-исполнитель 26-летний Артём Долгов примет участие в известном международном интерактивном хип-хоп проекте «Рэп Завод», где в качестве жюри выступают именитые поп и рэп-артисты.

Кадр видео
Молодой человек выбрал себе псевдоним «Samsebedos» (Самсебедруг) - это больше даже кредо по жизни. Он активно занимается рэпом с 2011 года.

Летом этого года он подал заявку на участие в проекте «Рэп Завод», после чего получил предложение поучаствовать в проекте за взнос в 12 000 рублей. Исполнитель отказался. Уже осенью ему написали администраторы проекта и предложили выступить бесплатно.

Артём исполнит свой трек под названием «Папин сынок».

- Будет классно, если всё получится. К сожалению, из Казахстана нельзя голосовать, поэтому я оставляю свою страницу ВКонтакте и Instagram, чтобы люди могли подписаться и быть рядом со мной для поддержки. Также большое значение имеют лайки в выпуске на официальном канале YouTube проекта «Рэп Завод», - обратился исполнитель.


В 2018 году рэп-исполнитель из Актау Ганвест, ныне проживающий в Москве, также принимал участие в хип-хоп проекте «Рэп Завод».




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Комментарии ( 1 )

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 Ирон (Посетители) Вчера, 21:25
Редкостная дичь.я чуть уши себе не оторвал.не рэп а куча вонючая.рэп это 2рас эминем а это дикая дичь
 
 

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