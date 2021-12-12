Актауский рэпер примет участие в международном хип-хоп проекте в Москве

- Будет классно, если всё получится. К сожалению, из Казахстана нельзя голосовать, поэтому я оставляю свою страницу ВКонтакте Instagram , чтобы люди могли подписаться и быть рядом со мной для поддержки. Также большое значение имеют лайки в выпуске на официальном канале YouTube проекта «Рэп Завод», - обратился исполнитель.

Молодой человек выбрал себе псевдоним «Samsebedos» (Самсебедруг) - это больше даже кредо по жизни. Он активно занимается рэпом с 2011 года.Летом этого года он подал заявку на участие в проекте «Рэп Завод», после чего получил предложение поучаствовать в проекте за взнос в 12 000 рублей. Исполнитель отказался. Уже осенью ему написали администраторы проекта и предложили выступить бесплатно.Артём исполнит свой трек под названием «Папин сынок».В 2018 году рэп-исполнитель из Актау Ганвест, ныне проживающий в Москве, также принимал участие в хип-хоп проекте «Рэп Завод».