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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 167

Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина

Международный день гор праздновал весь мир 11 декабря. В связи с праздником Instagram-паблик Womenofkz (История. Женщины Казахстана) рассказал о героине Любови Гатаулиной, уроженке Актау (в то время Шевченко), которая была удостоена титула «Снежный барс» за горные восхождения.

Любовь Гатаулина
Звание «Снежный барс» - неофициальный титул (звание) у альпинистов. Жетоном «Покоритель высочайших гор СССР» награждаются альпинисты, покорившие высочайшие вершины, расположенные на территории бывшего СССР.

- За восхождения в период 1961-2010 годов звание присвоено 567 альпинистам, включая 29 женщин. Среди них есть одна женщина из Казахстана - это Любовь Гатаулина, получившая его в 1987, - сообщает паблик.

По данным Womenofkz, Любовь Гатаулина - первый и единственный обладатель титула «Снежный Барс» среди казахстанских женщин, выполнившая восхождения еще при СССР.

В числе покоренных ею вершин: в 1984 году - пик Ленина, в 1986 и 1987 годах - пик Корженевской (дважды), в 1987, 1989 и 1990 годах пик Хан-Тенгри (трижды), в 1988 пик Коммунизма, и в 1990 - пик Победы.

- Тренировалась в ДСО «Спартак» (добровольное спортивное сообщество — прим.автора). Вместе с мужем Ануаром Гатаулиным создали альпинистскую секцию «Аз и Я» в г. Шевченко. В 1986 году у нас состоялся Пик Коммунизма. Конечно, это было для нас значительнейшим событием! Именно тогда и появился шуточный, как ныне бы сказали, слоган: «из карагие к коммунизму!» (Смысл такой: от самой низкой впадины в нашей стране к самой высокой географической точке! Для наших восходителей «Коммунизм» оказывался на 132 м выше!) Тем временем, энтузиастов в секции было уже много, и мы уже сами задумывали собственные альпинистские экспедиции на Памир, на «Крышу мира»», - цитата из статьи о секции на Мынгышлаке от Л. Гатаулиной.

Как говорит Любовь Хамитовна: «Если у человека появляется возможность вести необычную жизнь, он не имеет права от неё отказываться», - так утверждал ещё Жак Ив Кусто!»



Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина
Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина
Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина
Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина
Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина
Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина
Единственной получившей титул «Снежный барс» женщиной в Казахстане является уроженка Актау Любовь Гатаулина
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