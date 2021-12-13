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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 17:35

Просмотров: 1039

Студенты медицинского колледжа в Актау пожаловались на отсутствие отопления в помещении

Студенты медицинского колледжа «Меридиан» пожаловались на отсутствие отопления в помещениях. По словам учащихся, им приходится сидеть на занятиях в верхней одежде из-за того, что в здании холодно.

Фото предоставлено студентами колледжа
Студенты колледжа «Меридиан» говорят, что отопления в здании нет с самого начала отопительного сезона. Но если осенью на улице была плюсовая температура и в помещениях было не так холодно, то с наступлением зимы без отопления стало невозможно учиться.

- У нас в помещениях ужасно холодно. Мы сидим в куртках, но даже это не помогает. А пропускать занятия нам нельзя, так как придется платить. Включаем кондиционер, чтобы согреться, но и это не спасает ситуацию. И это уже не в первый раз. На первом курсе были такие же проблемы. А сейчас я уже на 3 курсе и проблема до сих пор так и не решена. Все болеют из-за холода. Сегодня в нашем корпусе еще и света не было, кондиционер не работал и было вообще невыносимо холодно. Как-будто на улице сидим. Мы уже устали от этой ситуации и просим ее решить, - пожаловались студенты.

Редакция ожидает комментарий от руководства колледжа.



Студенты медицинского колледжа в Актау пожаловались на отсутствие отопления в помещении
Студенты медицинского колледжа в Актау пожаловались на отсутствие отопления в помещении
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Комментарии ( 2 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 23:04
Давно пора прикрыть этот обменник денег на диплом.

Видно же что условий для обучения(!) нет.
 
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Tvoy.Drug (Посетители) Сегодня, 18:26
Бедные дети!
 
 

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