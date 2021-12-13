Студенты медицинского колледжа в Актау пожаловались на отсутствие отопления в помещении

Фото предоставлено студентами колледжа

Студенты колледжа «Меридиан» говорят, что отопления в здании нет с самого начала отопительного сезона. Но если осенью на улице была плюсовая температура и в помещениях было не так холодно, то с наступлением зимы без отопления стало невозможно учиться.



- У нас в помещениях ужасно холодно. Мы сидим в куртках, но даже это не помогает. А пропускать занятия нам нельзя, так как придется платить. Включаем кондиционер, чтобы согреться, но и это не спасает ситуацию. И это уже не в первый раз. На первом курсе были такие же проблемы. А сейчас я уже на 3 курсе и проблема до сих пор так и не решена. Все болеют из-за холода. Сегодня в нашем корпусе еще и света не было, кондиционер не работал и было вообще невыносимо холодно. Как-будто на улице сидим. Мы уже устали от этой ситуации и просим ее решить, - пожаловались студенты.



Редакция ожидает комментарий от руководства колледжа.