Акимат Актау взял на контроль проблемы работников коммунальной компании

Фото пресс-службы акима Актау
В связи с жалобами сотрудников ТОО «WRC», ответственных за чистоту улиц города, заместитель акима Малик Абдыкадыров провел экстренное совещание.
- Работники обратились с жалобами на несвоевременную оплату больничного по состоянию здоровья, выплату надбавок к праздничным дням, а также на давление со стороны руководителя службы внутренней безопасности товарищества. Сегодня работникам, кто отсутствовал по состоянию здоровья, были выплачены больничные. А также в соответствии с другими указанными жалобами руководителю подрядной организации было дано поручение срочно принять решения, - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Исполнение поручения, как сообщили в пресс-службе, будет находиться на контроле заместителя акима города.
Напомним, работники коммунального предприятия собрались, чтобы выразить недовольство условиями труда.
- Работники обратились с жалобами на несвоевременную оплату больничного по состоянию здоровья, выплату надбавок к праздничным дням, а также на давление со стороны руководителя службы внутренней безопасности товарищества. Сегодня работникам, кто отсутствовал по состоянию здоровья, были выплачены больничные. А также в соответствии с другими указанными жалобами руководителю подрядной организации было дано поручение срочно принять решения, - сообщили в пресс-службе акима Актау.
Исполнение поручения, как сообщили в пресс-службе, будет находиться на контроле заместителя акима города.
Напомним, работники коммунального предприятия собрались, чтобы выразить недовольство условиями труда.
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