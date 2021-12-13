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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 19:11

Просмотров: 914

Акимат Актау взял на контроль проблемы работников коммунальной компании

С работниками коммунальной компании ТОО «WRC», которые предъявили несколько требований к своему руководству, встретился заместитель акима Актау. Об этом сообщили в пресс-службе акима города.

Фото пресс-службы акима Актау
В связи с жалобами сотрудников ТОО «WRC», ответственных за чистоту улиц города, заместитель акима Малик Абдыкадыров провел экстренное совещание.

- Работники обратились с жалобами на несвоевременную оплату больничного по состоянию здоровья, выплату надбавок к праздничным дням, а также на давление со стороны руководителя службы внутренней безопасности товарищества. Сегодня работникам, кто отсутствовал по состоянию здоровья, были выплачены больничные. А также в соответствии с другими указанными жалобами руководителю подрядной организации было дано поручение срочно принять решения, - сообщили в пресс-службе акима Актау.

Исполнение поручения, как сообщили в пресс-службе, будет находиться на контроле заместителя акима города.

Напомним, работники коммунального предприятия собрались, чтобы выразить недовольство условиями труда.



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