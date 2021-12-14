В Актау пройдут предновогодние ярмарки изделий ручной работы

Фото из архива
Мастерицы Актау представят жителям и гостям города свои работы - новогодние подарки ручной работы.
- На этой ярмарке будут представлены авторские работы, созданные талантливыми мастерами Актау. Каждый найдет здесь что-то для себя и своих близких, - отметили организаторы ярмарки.
Вход на ярмарку - свободный.
Ярмарки пройду 16 декабря и в канун Нового года, с 24 по 26 декабря, с 10:00 до 19:00 по адресу: 31А микрорайон, мебельный центр «Prestige».
- На этой ярмарке будут представлены авторские работы, созданные талантливыми мастерами Актау. Каждый найдет здесь что-то для себя и своих близких, - отметили организаторы ярмарки.
Вход на ярмарку - свободный.
Ярмарки пройду 16 декабря и в канун Нового года, с 24 по 26 декабря, с 10:00 до 19:00 по адресу: 31А микрорайон, мебельный центр «Prestige».