В Актау пройдут предновогодние ярмарки изделий ручной работы

Мастерицы Актау представят жителям и гостям города свои работы - новогодние подарки ручной работы.- На этой ярмарке будут представлены авторские работы, созданные талантливыми мастерами Актау. Каждый найдет здесь что-то для себя и своих близких, - отметили организаторы ярмарки.Вход на ярмарку - свободный.