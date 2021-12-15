Мошенник в Актау попал под амнистию

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По материалам дела, местный житель в торговом центре «Байтерек» попросил у своей знакомой мобильный телефон, с которого ему якобы необходимо было перевести деньги на Каsрі.kz.



Мужчина оформил онлайн-кредит на 800 тысяч тенге через приложение банка: ввёл данные девушки, сфотографировал, снял указанную сумму в банкомате и скрылся с места происшествия.



Так, приговором суда его признали виновным по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК (Мошенничество, совершённое путём обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы). Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.



Вместе с тем, в соответствии со статьёй 3 частью 1 Закона «Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК» срок отбывания наказания осуждённого в виде ограничения свободы сокращён с двух лет на один год.



Приговор по данному делу опубликован 14 декабря.