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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:12

Просмотров: 94

Полицейских наградили в Актау

В преддверии 30-летия Независимости РК в департаменте полиции Мангистауской области состоялось торжественное мероприятие.

Кадр видео
В мероприятии, которое прошло 14 декабря, приняли участие начальник департамента КНБ по Мангистауской области Марат Абдильманов и начальник департамента полиции Жанарбек Бактыбаев.

Ряд полицейских были награждены приказом министра внутренних дел и начальника регионального департамента полиции. Нкоторые из них получили медали, очередные и досрочные специальные чины.

Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының құрметті қызметкері» награждены заместитель начальника департамента Болатбек Акшауов и начальник управления штаба департамента полиции Александр Попов.

Полицейских наградили в Актау


Кроме того, 30 сотрудников награждены медалями «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», нагрудными знаками «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени, благодарственными письмами и грамотами от МВД.

За добросовестное и ответственное исполнение своих служебных обязанностей ещё 30 сотрудников были удостоены различных наград. В числе награждённых были ветераны ОВД и родители сотрудников.

- Для всех нас важна наша Независимость. Желаю всем успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия и благодарю за службу, - отметил главный полицейский области Жанарбек Бактыбаев.





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