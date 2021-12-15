Полицейских наградили в Актау

- Для всех нас важна наша Независимость. Желаю всем успехов в труде, крепкого здоровья, благополучия и благодарю за службу, - отметил главный полицейский области Жанарбек Бактыбаев.

В мероприятии, которое прошло 14 декабря, приняли участие начальник департамента КНБ по Мангистауской области Марат Абдильманов и начальник департамента полиции Жанарбек Бактыбаев.Ряд полицейских были награждены приказом министра внутренних дел и начальника регионального департамента полиции. Нкоторые из них получили медали, очередные и досрочные специальные чины.Нагрудным знаком «Ішкі істер органдарының құрметті қызметкері» награждены заместитель начальника департамента Болатбек Акшауов и начальник управления штаба департамента полиции Александр Попов.Кроме того, 30 сотрудников награждены медалями «Құқық тәртібін қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін», нагрудными знаками «Ішкі істер органдарының үздігі» II степени, благодарственными письмами и грамотами от МВД.За добросовестное и ответственное исполнение своих служебных обязанностей ещё 30 сотрудников были удостоены различных наград. В числе награждённых были ветераны ОВД и родители сотрудников.