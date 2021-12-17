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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:50

Просмотров: 439

Не поделили: суд в Мангистау определил место жительства детей

В Мангистау родители не могли поделить несовершеннолетних детей. Решение вынесла Фемида. Трое детей будут жить с мамой. Об этом сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

фото из открытых источников
В судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда рассмотрено гражданское дело, поступившее по апелляционной жалобе от бывшей супруги об определении места жительства детей. Супруги состояли в браке, имеют троих детей.

В исковом заявлении женщина указала, что у нее с бывшим супругом произошла ссора, в ходе которой он применил силу. Женщина выгнала мужчину, но тот забрал с собой и детей. Мирным путем решить вопрос не удавалось, и тогда она обратилась в Каракиянский районный отдел полиции и отдел образования с заявлением о выдаче детей. Однако детей забрать не удалось.

- Младший сын инвалид, учитывая возраст детей, она просила суд определить место жительства. Решением суда первой инстанции исковое заявление женщины об определении места жительства детей удовлетворено. Не согласившись с указанным решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение и оставить исковое заявление без удовлетворения. Судебная коллегия в ходе рассмотрения дела оставила решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Сторонам было разъяснено, что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участвовать в решении вопросов его воспитания и образования, и других важных для ребенка вопросов. Такое вмешательство не должно препятствовать общению ребенка со вторым родителем, с которым проживает ребенок, если это не наносит вреда его физическому и психическому здоровью, его нравственному развитию.



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