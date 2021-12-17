Не поделили: суд в Мангистау определил место жительства детей

фото из открытых источников

В судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда рассмотрено гражданское дело, поступившее по апелляционной жалобе от бывшей супруги об определении места жительства детей. Супруги состояли в браке, имеют троих детей.



В исковом заявлении женщина указала, что у нее с бывшим супругом произошла ссора, в ходе которой он применил силу. Женщина выгнала мужчину, но тот забрал с собой и детей. Мирным путем решить вопрос не удавалось, и тогда она обратилась в Каракиянский районный отдел полиции и отдел образования с заявлением о выдаче детей. Однако детей забрать не удалось.



- Младший сын инвалид, учитывая возраст детей, она просила суд определить место жительства. Решением суда первой инстанции исковое заявление женщины об определении места жительства детей удовлетворено. Не согласившись с указанным решением, ответчик подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение и оставить исковое заявление без удовлетворения. Судебная коллегия в ходе рассмотрения дела оставила решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.



Сторонам было разъяснено, что родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участвовать в решении вопросов его воспитания и образования, и других важных для ребенка вопросов. Такое вмешательство не должно препятствовать общению ребенка со вторым родителем, с которым проживает ребенок, если это не наносит вреда его физическому и психическому здоровью, его нравственному развитию.