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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:00

Просмотров: 527

Новогодние ёлки начали устанавливать в Актау

Монтаж планируется завершить к 25 декабря, сообщили в городском акимате.

Фото предоставили в городском акимате
Новогодних красавиц устанавливают на площади «Ынтымак» и на набережной 15 микрорайона у амфитеатра.

Новогодние ёлки начали устанавливать в Актау


Ёлки состоят из сборно-разборного металлического каркаса, искусственных еловых веток и гирлянд, вывешенных по кругу. Высота обеих составляет 15 метров. Вокруг них планируется установить створчатые арки с резными узорами и светящимися элементами.

Новогодние ёлки начали устанавливать в Актау


Деревья и кустарники на площади «Ынтымак», а также со стороны дороги перед областным акиматом будут оформлены специальными светодиодными гирляндами белого тёплого цвета.

Предварительная дата окончания монтажа - 25 декабря.

Также порадуют горожан в этом году малыми архитектурными формами в виде ёлочных игрушек. Это различные новогодние игрушки, которые изготовлены из металлического каркаса и украшены светодиодными элементами с элементами в национальной тематике. Диаметр каждой игрушки не менее полутора метров.

Оформление города к новому году проводится за счёт спонсорских средств, заявили в акимате.



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Комментарии ( 1 )

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cas277cas (Посетители) Сегодня, 16:18
Скудные украшения,впрочем как и мозги у тех кто придумывает каждый год такие позорные украшения!Позор!!!!
 
 

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