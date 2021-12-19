Новогодние ёлки начали устанавливать в Актау

Новогодних красавиц устанавливают на площади «Ынтымак» и на набережной 15 микрорайона у амфитеатра.Ёлки состоят из сборно-разборного металлического каркаса, искусственных еловых веток и гирлянд, вывешенных по кругу. Высота обеих составляет 15 метров. Вокруг них планируется установить створчатые арки с резными узорами и светящимися элементами.Деревья и кустарники на площади «Ынтымак», а также со стороны дороги перед областным акиматом будут оформлены специальными светодиодными гирляндами белого тёплого цвета.Предварительная дата окончания монтажа - 25 декабря.Также порадуют горожан в этом году малыми архитектурными формами в виде ёлочных игрушек. Это различные новогодние игрушки, которые изготовлены из металлического каркаса и украшены светодиодными элементами с элементами в национальной тематике. Диаметр каждой игрушки не менее полутора метров.Оформление города к новому году проводится за счёт спонсорских средств, заявили в акимате.