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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 1294

Юстиция Мангистау: Должники не смогут покинуть территорию Казахстана

Непогашенные долги могут лишить поездки за рубеж, передаёт департамент юстиции Мангистауской области.

Фото из доступных источников
Одной из причин наложения запрета на выезд из страны - это непогашенные долги, которые взыскиваются судебными исполнителями.

Временное ограничение на выезд из Казахстана будет наложено в том случае, если сумма долга превышает 40 месячных расчётных показателей (116 680 тенге).

Граждан просят заранее проверить себя в списке лиц, которым ограничен выезд из РК.

Проверить запрет (ограничение) возможно:

- через сайт aisoip.adilet.gov.kz
- через портал my-egov-kz или через мобильное приложение «eGov mobile»
- через телеграм канал «EgovkzBot»
- через мобильное приложение «e-Salyq Azamat»



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Комментарии ( 2 )

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  • Aлишер
  • Ashat
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 Ed Word (Посетители) Сегодня, 11:46
Из жизненного опыта, люди с долгами делятся на две категории:
Первые, которые умышленно создают долги - как правило это авантюристы разных направлений, люди хитрые и наглые, поэтому как правило у них на себе ничего нет, т.е. "якорей-заложников" и если им будет надо, они выедут по любому, применяя свои темные схемы, ведь они и так уже на темной стороне.
Вторые, это жертвы обстоятельств - которые попали в затруднительное положение не умышленно и как правило не по своей воле. Эти люди как правило просты и без каких любо умыслов.
В любом случае, считаю что мера ограничивающая конституционного права гарантированные ст. 21 должна быть не применима, если у должника имеется соизмеримый "залог", т.е. имущество, на которое как правило ставится арест. Возможно, должнику надо выезжать за границу на заработки, а его не пускают, тогда как ему рассчитаться по долгам!? ...если заработать ему мешают, а продать имущество которое в заложниках на аресте он тоже не может. Даже банки не поступают с людьми так, как собственное государство основным законом которого является конституция. Мир всем!
 
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  • Aлишер
 jokerok (Посетители) Сегодня, 11:18
Телеграмм бот вот это https://t.me/Kenes1414Bot
Там можно с помощью команд получить сведения.

А то что указано в статье это просто канал с новостями.

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
 

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