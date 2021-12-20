Юстиция Мангистау: Должники не смогут покинуть территорию Казахстана

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Одной из причин наложения запрета на выезд из страны - это непогашенные долги, которые взыскиваются судебными исполнителями.
Временное ограничение на выезд из Казахстана будет наложено в том случае, если сумма долга превышает 40 месячных расчётных показателей (116 680 тенге).
Граждан просят заранее проверить себя в списке лиц, которым ограничен выезд из РК.
Проверить запрет (ограничение) возможно:
- через сайт aisoip.adilet.gov.kz
- через портал my-egov-kz или через мобильное приложение «eGov mobile»
- через телеграм канал «EgovkzBot»
- через мобильное приложение «e-Salyq Azamat»
Временное ограничение на выезд из Казахстана будет наложено в том случае, если сумма долга превышает 40 месячных расчётных показателей (116 680 тенге).
Граждан просят заранее проверить себя в списке лиц, которым ограничен выезд из РК.
Проверить запрет (ограничение) возможно:
- через сайт aisoip.adilet.gov.kz
- через портал my-egov-kz или через мобильное приложение «eGov mobile»
- через телеграм канал «EgovkzBot»
- через мобильное приложение «e-Salyq Azamat»