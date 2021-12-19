Полиция ищет воров с рынка в Актау

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Причастных к краже фруктов и овощей у местной жительницы мужчин разыскивают блюстители закона.
Напомним, кража произошла утром 17 декабря у входа на рынок «РусКаз» в 23 микрорайоне.
Камера наблюдения зафиксировала двух мужчин, которые украли две коробки с яблоками, одну с бананами и мешок лука. Общий ущерб составил около 20 тысяч тенге.
- Изучаются все камеры видеонаблюдения, - отметили в полиции.
Напомним, кража произошла утром 17 декабря у входа на рынок «РусКаз» в 23 микрорайоне.
Камера наблюдения зафиксировала двух мужчин, которые украли две коробки с яблоками, одну с бананами и мешок лука. Общий ущерб составил около 20 тысяч тенге.
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