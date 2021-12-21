Житель Актау вместе со школьникам совершил краеведческую экспедицию по мысу Тюб-Караган в Мангистау

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Краеведческий восьмидневный поход Игорь Донченко совершил вместе со школьниками.
В своем видеоотчёте Игорь Донченко показал загадочные места, мистические знаки на камнях, космические ландшафты высохшего дна океана Тетис и следы древних обитателей этих мест.
Это уже не первая экспедиция Игоря Донченко по области. Ранее он организовывал поход в стиле игры «Uncharted» для привлечения молодёжи в туризм. Игорь Донченко рассказывал, что в пеших походах он старается найти такие факты из истории и легенды, которые не так популярны и известны.
В своем видеоотчёте Игорь Донченко показал загадочные места, мистические знаки на камнях, космические ландшафты высохшего дна океана Тетис и следы древних обитателей этих мест.
Это уже не первая экспедиция Игоря Донченко по области. Ранее он организовывал поход в стиле игры «Uncharted» для привлечения молодёжи в туризм. Игорь Донченко рассказывал, что в пеших походах он старается найти такие факты из истории и легенды, которые не так популярны и известны.