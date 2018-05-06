Поход в стиле игры «Uncharted» совершил турист из Актау

«Князю Александру надлежало отправиться в плавание по Каспийскому морю. Обследовать его и нанести на карту неизвестный его восточный берег, найти старое русло Амударьи и в том месте основать крепость. За красно-желтыми Каспийскими берегами ему виднелись белые города Индии. Туда ему нужен был водный путь. Если повернуть Амударью в старое русло из Аральского моря в Каспийское, можно плыть аж до Хивы и Бухары, а там за горами рукой подать - Индия. Примерно так мыслил царь. Молодому государству, как воздух нужна была торговля с иными краями и странами».

На этот раз экспедицию Игорь Донченко совершал в районе мыса Песчаный. Турист заявил, что он якобы прошел по следам потерянной экспедиции князя Александра Бековича Черкасского.В видеоролике, снятом во время экспедиции, Игорь Донченко рассказывает:Игорь Донченко рассказывает, что в пеших походах он старается найти такие факты из истории и легенды, которые не так популярны и известны.- Данный поход был сделан в стиле игры «Uncharted» для привлечения молодежи в туризм, именно поэтому я решил обратиться к такому популярному персонажу. Я люблю историю и археологию, у меня есть несколько задумок и проектов по популяризации туризма, один из которых я осуществил в экспедиции по следам Александра Бековича Черкасского. Здесь за основу я взял легенду о его экспедиции и соединил ее в свой поход, связав все это с нашими достопримечательностями. Также я хотел пройти часть нашего региона, расположенную Южнее от Актау, по которой я пешком еще не ходил. Поскольку раньше я уже пересекал впадину Карагие, ходил по Каратау, пешком доходил из Таучика в Форт-Шевченко, а на этот раз решил задействовать ту сторону, - рассказал Игорь Донченко.На этот раз турист прошел пешком 90 километров.- Походы я устраиваю для популяризации туризма в Мангистау, поскольку обращаясь к мировому опыту, становится ясно, что развитие туризма в большинстве крупных туристических странах начиналось с пешего туризма. Так, пустыню Сахару развили с 60 тысяч посещений до миллионов посещений в год, а тропа святого Иакова от 1200 человек в год достигла прохождения до 60 тысяч человек в год, отсюда я думаю тактика развития туризма в нашем регионе должна начинаться, тем более, что на Мангистау сосредоточено более 70 процентов всех достопримечательностей Казахстана. В своих походах я стараюсь собирать исторические факты, которые еще не так широко известны. Находить легенды и рассказы, которые еще не были где-то освещены, и о которых местные жители даже не знают и не подозревают, - говорит Игорь Донченко.Турист из Актау получил медаль Федерации спортивного туризма, как участник туристической группы, занявшей третье место на чемипонате центрального федерального округа по спортивному туризму в классе маршрутов 3 категории сложности.- Я исходил Мангышлак вдоль и поперек, был в походах около месяца, в том числе две недели находился в пути один, - рассказал Игорь Донченко.