Батарейку извлекли врачи из желудка маленького ребёнка в Актау

Видео операции по изъятию батарейки из желудка ребёнка предоставили в многопрофильной клинике «Sofie Medgroup». Изъятие батарейки провёл Ролан Елеусинов.- После неоднократных попыток в детской областной больнице достать батарейку командой специалистов отделения »Эндоскопии» многопрофильной клиники «Sofie Medgroup» в лице Елеусинова Ролана Сериковича проведена колоссальная работа по изьятию батарейки из желудка маленького ребёнка. Теперь музей отделения пополнился ещё одним инородным экспонатом. Мы желаем крепкого здоровья нашему маленькому пациенту и призываем всех родителей быть очень бдительными по отношению к своим деткам! - сообщили в клинике.