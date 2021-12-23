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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 16:29

Просмотров: 1170

Батарейку извлекли врачи из желудка маленького ребёнка в Актау

Командой специалистов отделения «Эндоскопии» многопрофильной клиники «Sofie Medgroup» под руководством доктора Ролана Елеусинова была проведена операция по изъятию батарейки от часов из желудка маленького ребёнка. Об этом сообщили в клинике.

Кадр видео
Видео операции по изъятию батарейки из желудка ребёнка предоставили в многопрофильной клинике «Sofie Medgroup». Изъятие батарейки провёл Ролан Елеусинов.

- После неоднократных попыток в детской областной больнице достать батарейку командой специалистов отделения »Эндоскопии» многопрофильной клиники «Sofie Medgroup» в лице Елеусинова Ролана Сериковича проведена колоссальная работа по изьятию батарейки из желудка маленького ребёнка. Теперь музей отделения пополнился ещё одним инородным экспонатом. Мы желаем крепкого здоровья нашему маленькому пациенту и призываем всех родителей быть очень бдительными по отношению к своим деткам! - сообщили в клинике.

Видео не рекомендуется к просмотру несовершеннолетним, беременным и впечатлительным людям!




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Комментарии ( 2 )

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  • shurik_kz11
 Жаке бот (Посетители) Сегодня, 18:42
Зачем обманывать? Не вытащили же. На видео видно - батарейку обратно засосало! Просто выйдет потом через прямую кишку, а вы покажете 2 серию, получится блокбастер!
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 16:41
Смотрели до конца! Где "Happy end"?
 
 

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