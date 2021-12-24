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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:11

Просмотров: 1265

«Не обижайтесь, но Вы должны уйти»: Фермеры Мангистау потребовали отставки министра сельского хозяйства РК

Казахстанские фермеры из разных регионов страны, в том числе из Мангистау, потребовали отставки Ербола Карашукеева, министра сельского хозяйства, передаёт телеканал КТК.

Фото с сайта ktk.kz
Своё требование, как сообщает КТК, председатели крестьянских хозяйств озвучили лично главе Минсельхоза в Нур-Султане.

- Вам нужно уйти с должности, а на Ваше место найти хорошего специалиста, который болел бы душой за народ. Вы не обижайтесь, но народ в Мангистау злится на Вас, никак не удовлетворён вашей работой. Наша цель — чтобы Вы ускорились и поддержали регион. Осталось всего два месяца зимы, помогите нам выжить. Ведь если сравнивать с прошлым годом, то в Мангистау осталась лишь четверть скота. И я не совру, если скажу, что остальное поголовье погибло либо было продано в Актобе и Уральск, — обратился к министру Адильбек Сагындыков, фермер из Мангистауской области.

Фермеры требуют нового пересчёта погибшего скота. Заявленную цифру в 1700 голов они считают заниженной. Жалуются и на высокую стоимость кормов. Самое дорогое сено — в Мангистауской области. И если так пойдёт дальше, за зиму в регионе погибнет оставшийся скот.

В Министерстве сельского хозяйства визит фермеров не ждали. И уж тем более министр не планировал услышать требование о своей собственной отставке. Но тем не менее, критику спокойно выслушал и пообещал разобраться.

- Мы отправим комиссию вместе с депутатами 5 января. Решим также вопрос и с финансированием, но уже с Министерством финансов, — пообещал Ербол Карашукеев.



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