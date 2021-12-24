«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 24 Декабря
+2...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 433.88 KZT
  • €1 = 491.11 KZT
  • 1 RUB = 5.92 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:10

Просмотров: 1963

В Актау зажгли огни главной новогодней ёлки

Главная новогодняя ёлка установлена на площади «Ынтымак». Высота праздничного «дерева» составляет 15 метров. Об этом сообщили в акимате Актау.

Скрин видео
Главная ёлка украшена светодиодными гирляндами и различными новогодними игрушками. В церемонии зажжения главной ёлки принял участие Нурдаулет Килыбай, аким Актау.

- Через считанные дни и этот год войдёт в историю. 2021 год был особенным и своеобразным. Дорогие земляки, пусть наступающий 2022 год принесёт в каждый дом благополучие и радость. Пусть в каждой семье не утихает детский смех. С Новым годом! - произнёс аким Актау.

Мероприятие продолжилось программой с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также концертом. Возле инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо», установленной на центральной площади, для жителей и гостей города была также организована концертная программа. Ещё одна ёлка установлена на набережной 15 микрорайона. Стоимость обеих ёлок, как сообщили в акимате Актау, обошлась городской казне в 32 миллиона тенге.



Напомним, актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Clover media group» заключили договор на новогоднее оформление города. Эта же фирма занимается установкой тюльпанов и качелей в Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Sid;) (Посетители) Сегодня, 15:25
Гирлянды синхронизировать не смогли. Ну все! Нового Года не будет!)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
None None (Посетители) Сегодня, 15:12
Цитата: Kain-Livesy
делать их более похожими на ёлки.


Так раньше и были искусственные, но не отличить.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • montgomery
 HiWatch (Посетители) Сегодня, 11:52
А мне нравится)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 11:47
Цитата: None None
Это не дерево. Это конус

в интернете было виде с главной новогодней живой елью, кажется, Великобритании. Там высокое но полулысое убожество. Так что ощущения двоякие.
Я в принципе за искусственные ёлки. Но можно делать их более похожими на ёлки.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Добрыня (Посетители) Сегодня, 11:36
Ёшки матрёшки! А банер с лозунгом: Берегите лес
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Добрыня
  • watlow
  • GIBSON.SG
 Vohazab (Посетители) Сегодня, 11:25
На два старых конуса повесили новые китайские гирлянды, и получились две новые новогодние ёлки за 32 миллиона. Остап Бендер нервно курит в сторонке!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Добрыня
  • watlow
 Maximus (Посетители) Сегодня, 10:54
Главный новогодний конус! Пойдет ... Главное огонечков много. Сразу видно куда миллионы потрачены.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Кинст
  • watlow
  • GIBSON.SG
 None None (Посетители) Сегодня, 10:18
Это не дерево. Это конус
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика