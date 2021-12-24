В Актау зажгли огни главной новогодней ёлки

Главная ёлка украшена светодиодными гирляндами и различными новогодними игрушками. В церемонии зажжения главной ёлки принял участие Нурдаулет Килыбай, аким Актау.- Через считанные дни и этот год войдёт в историю. 2021 год был особенным и своеобразным. Дорогие земляки, пусть наступающий 2022 год принесёт в каждый дом благополучие и радость. Пусть в каждой семье не утихает детский смех. С Новым годом! - произнёс аким Актау.Мероприятие продолжилось программой с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также концертом. Возле инсталляции декоративного освещения «Звёздное небо», установленной на центральной площади, для жителей и гостей города была также организована концертная программа. Ещё одна ёлка установлена на набережной 15 микрорайона. Стоимость обеих ёлок, как сообщили в акимате Актау, обошлась городской казне в 32 миллиона тенге.Напомним, актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Clover media group» заключили договор на новогоднее оформление города. Эта же фирма занимается установкой тюльпанов и качелей в Актау.