Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау

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ДТП произошло сегодня, 24 декабря, около 09:00 часов в 12А микрорайоне.



- Водитель автотранспорта Toyota Camry совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 37-летняя пострадавшая была доставлена в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Данный автотранспорт водворён на штрафную стоянку. Ведётся расследование - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области