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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 13:46

Просмотров: 3018

Женщину сбили на пешеходном переходе в Актау

Наезд на пешехода произошёл в 12А микрорайоне Актау. Пострадавшую доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

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ДТП произошло сегодня, 24 декабря, около 09:00 часов в 12А микрорайоне.

- Водитель автотранспорта Toyota Camry совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 37-летняя пострадавшая была доставлена в Мангистаускую областную больницу. После оказания медицинской помощи отпущена домой. Данный автотранспорт водворён на штрафную стоянку. Ведётся расследование - сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области



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Комментарии ( 6 )

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nazarbayevskii (Посетители) Сегодня, 15:44
Надо таких дятлов определять и цены на страховку взвинтить, если будут нарушать. Уважаемые автовладельцы, пожалуйста не спешите, будьте добры друг к другу. В свою очередь пешеходам тоже будет не лишним проверить в безопасности перехода.
И да, Сергек однозначно нам нужен, но и там есть изъян, т.к. протоколы опять же составляет человек-полицейский (новый супермен)
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:33
Верните стоящий патруль это охладит пыл не до водителей.
 
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Neo_186 (Посетители) Сегодня, 15:23
Сергек вам в помощь
 
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Бродяга (Посетители) Сегодня, 15:20
В конец беспредел , кажется это ни когда не кончится . Жолы полы вы что там совсем припухли на дормовых хорчях?
 
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bill (Посетители) Сегодня, 14:36
сколько еще пострадать и погибнуть должно???


щас договорятся "пабраццки" и разойдутся. с водителем, не с женщиной
 
-1
  • watlow
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Adai11
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:04
ну жеваный крот!
але полиция! вы порядок собираетесь на дорогах наводить?
сколько еще пострадать и погибнуть должно???
 
 

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