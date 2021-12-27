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ЛАДА.kz » Общество

Алина Иванова

Опубликовано: Сегодня, 18:28

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Дизайнер из Актау представила свою коллекцию на ЭКСПО в Дубае

Дизайнер из Актау Асель Зиналиева представила свою коллекцию «Aru Naz» на мировой выставке «ЭКСПО-2020» в Дубае. Об этом сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Асель Зиналиева
В Дубае прошёл показ недели моды казахстанских дизайнеров. Одним из пяти казахстанских модельеров, представивших свои коллекции на международной арене, стала Асель Зиналиева.

Наряды в национальном казахском стиле от дома моды «Asel Sagi», по словам дизайнера, произвели фурор.

- Зрители очень тепло нас приняли. Наша коллекция была признана одной из лучших. Для меня было большой честью участвовать в таком масштабном мероприятии и представлять наш город. Меня берёт гордость за свою страну. Мы видели, как на самом высоком здании мира показали флаг Казахстана. Я рада, что наши платья в национальном стиле пришлись по душе и представителям других национальностей, - делится дизайнер.

Асель многодетная мама. Это не мешает ей заниматься любимым делом и обучать мастерству других. Она проводит бесплатные мастер-классы для многодетных матерей Актау. В будущем молодой дизайнер планирует расширить своё дело.



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