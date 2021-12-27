Дизайнер из Актау представила свою коллекцию на ЭКСПО в Дубае

Асель Зиналиева

В Дубае прошёл показ недели моды казахстанских дизайнеров. Одним из пяти казахстанских модельеров, представивших свои коллекции на международной арене, стала Асель Зиналиева.



Наряды в национальном казахском стиле от дома моды «Asel Sagi», по словам дизайнера, произвели фурор.



- Зрители очень тепло нас приняли. Наша коллекция была признана одной из лучших. Для меня было большой честью участвовать в таком масштабном мероприятии и представлять наш город. Меня берёт гордость за свою страну. Мы видели, как на самом высоком здании мира показали флаг Казахстана. Я рада, что наши платья в национальном стиле пришлись по душе и представителям других национальностей, - делится дизайнер.



Асель многодетная мама. Это не мешает ей заниматься любимым делом и обучать мастерству других. Она проводит бесплатные мастер-классы для многодетных матерей Актау. В будущем молодой дизайнер планирует расширить своё дело.