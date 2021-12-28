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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 856

Жители Мангистау с 5 января смогут сдать старые автомобили на утилизацию

Приём вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) на утилизацию в 2022 году начнётся с 5 января. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК одобрена увеличенная квота на приём 70 тысяч старой легковой и большегрузной техники на дальнейшую утилизацию. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО «Оператор РОП».

Фото с сайта recycle.kz
Электронная очередь на приём техники и 18 пунктов сбора ВЭТС откроются 5 января.

- В 2022 году в связи с изменением размера месячного расчётного показателя, выплаты денежной компенсации за сдачу ВЭТС варьируется в диапазоне от 165 402 тенге до 606 474 тенге в зависимости от категории и комплектации транспортного средства, - сообщили в пресс-службе ТОО «Оператор РОП».

В 2021 году казахстанцы сдали рекордное количество старой транспортной техники на утилизацию. За период с января по ноябрь уходящего года у населения принято 50 005 единиц транспортных средств, из них 37 495 легковых автомобилей, 5271 автобус и 7 239 грузовых транспортных средств. Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено 13,833 миллиарда тенге. Наибольшее количество старой техники принято в Шымкенте – 12 068 единиц, следом идёт Алматы – 5175 единиц, на третьем месте Тараз – 4788 единиц и замыкает четвёрку лидеров пункт сбора в Караганде, там принято за год 3239 единиц ВЭТС.

Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств пунктами приёма было принято на дальнейшую утилизацию 214 932 транспортных средства. Из них 194 163 легковых автомобиля, 14 590 единиц среднетоннажной техники и порядка 6 179 единиц большегрузной техники. Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе.

Адреса пунктов сбора указаны на сайте recycle.kz, информация о порядке приёма ВЭТС на утилизацию размещена в разделе «Управление отходами», «Приём ВЭТС».



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Комментарии ( 2 )

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-1
  • Ashat
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dake14 (Посетители) Сегодня, 15:07
Сразу вспомнил петицию об утильсборе.Интересно это связано с этим?
 
-1
  • Ashat
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • sergei 66
  • Dake14
 дорожник (Посетители) Сегодня, 13:03
У меня рука не поднимется сдать в утиль свою старушку 1994 г.в. Я уже к ней прикипел, да и она еще не сдается

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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