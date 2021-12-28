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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 18:21

Просмотров: 180

Акимат Мангистау: «Доходы населения к 2025 году вырастут до 202 тысяч тенге»

В Мангистауской области утверждён комплексный план развития на 2021-2025 годы. В рамках проекта доходы населения увеличатся со 144 тысяч до 202 тысяч тенге. Об этом сообщил Куаныш Балжанов, заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.

Фото из открытых источников
По данным Куаныша Балжанова, план развития региона предусматривает 214 мероприятий, в числе которых разработка проектно-сметных документаций строительных объектов, строительство домов. Больше 66 проектов в социальной сфере, включающих в себя строительство комбината твёрдо-бытовых отходов, обеспечение региона мусорными контейнерами и т.д.

- Кроме того в области будет построено три пожарные части с дополнительным оборудованием. Что касается финансирования, то общий бюджет составляет 2,1 триллиона тенге, из них 71 процент приходится на долю частных инвестиций. В целом, реализация комплексного плана к 2025 году предполагает увеличение объёма валового внутреннего продукта области с 3,1 трлн тенге до 4,1 трлн тенге, увеличение туристического потока до 750 тысяч человек, увеличение фактических денежных доходов населения от 144,2 тысяч тенге до 202,3 тысяч тенге, - сообщил Куаныш Балжанов, заместитель руководителя управления экономики и бюджетного планирования Мангистауской области.



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Комментарии ( 1 )

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Ирон (Посетители) Сегодня, 18:47
Вроде писали что средняя у нас 244 или 344 тысячи.атеперь вот тебе новость ппц прям
 
 

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