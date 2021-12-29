Самое большое село по численности населения в стране находится в Мангистау

- Численность населения нашего села с каждым годом увеличивается. Сейчас здесь работают 11 школ, 10 садов-яслей, два колледжа и больницы. Ежегодно проводятся мероприятия, направленные на улучшение социально-экономического положения села, в частности, строительство архитектурных памятников, культурно-спортивных комплексов. Ведутся работы по освещению, благоустройству, асфальтированию и уборке улиц, - отметил аким села Расул Тайшыбаев.

Село Бейнеу основано в 1916 году. С 1973 года это центр Бейнеуского района.В настоящее время численность населения села составляет 56 348 человек.Большая часть населения работает в бюджетной сфере, в железнодорожной отрасли. Также люди занимаются малым предпринимательством, животноводством, трудятся на промышленных предприятиях, в нефтяной и газовой отраслях, на ракушечных карьерах.