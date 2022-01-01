Смерть из-за травли насекомых в Актау: С виновной просили взыскать 20 миллионов тенге

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Судом установлено, что жительница 2 микрорайона проводила в своей квартире дезинсекцию препаратом «Квикфос». Она проигнорировала требования безопасности и не предупредила об этом соседей.
В результате проживающие в соседней квартире женщина и девочка скончались от отравления. Девочка умерла дома, её мать позже в реанимации.
Приговором суда первой инстанции женщину признали виновной и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. В качестве морального ущерба с неё было взыскано три миллиона тенге.
Однако муж погибших подал апелляционную жалобу, где просил взыскать моральный ущерб в размере 20 миллионов тенге. Он уточнил, что никаких выплат от подсудимой он до сих пор не получил.
На прошлой неделе апелляционная коллегия рассмотрела его жалобу.
В связи с тем, что в судебном заседании не установлены новые обстоятельства, послужившие основанием для изменения решения суда, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда - без изменения.
Напомним, в результате травли погибли мать со своей дочерью, и ещё шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.
В результате проживающие в соседней квартире женщина и девочка скончались от отравления. Девочка умерла дома, её мать позже в реанимации.
Приговором суда первой инстанции женщину признали виновной и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. В качестве морального ущерба с неё было взыскано три миллиона тенге.
Однако муж погибших подал апелляционную жалобу, где просил взыскать моральный ущерб в размере 20 миллионов тенге. Он уточнил, что никаких выплат от подсудимой он до сих пор не получил.
На прошлой неделе апелляционная коллегия рассмотрела его жалобу.
В связи с тем, что в судебном заседании не установлены новые обстоятельства, послужившие основанием для изменения решения суда, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда - без изменения.
Напомним, в результате травли погибли мать со своей дочерью, и ещё шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.