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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:29

Просмотров: 915

Смерть из-за травли насекомых в Актау: С виновной просили взыскать 20 миллионов тенге

Житель Актау, у которого после травли насекомых соседями умерли жена и дочь, остался не удовлетворён вердиктом. Подробности по данному делу предоставила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото из доступных источников
Судом установлено, что жительница 2 микрорайона проводила в своей квартире дезинсекцию препаратом «Квикфос». Она проигнорировала требования безопасности и не предупредила об этом соседей.

В результате проживающие в соседней квартире женщина и девочка скончались от отравления. Девочка умерла дома, её мать позже в реанимации.

Приговором суда первой инстанции женщину признали виновной и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы. В качестве морального ущерба с неё было взыскано три миллиона тенге.

Однако муж погибших подал апелляционную жалобу, где просил взыскать моральный ущерб в размере 20 миллионов тенге. Он уточнил, что никаких выплат от подсудимой он до сих пор не получил.

На прошлой неделе апелляционная коллегия рассмотрела его жалобу.

В связи с тем, что в судебном заседании не установлены новые обстоятельства, послужившие основанием для изменения решения суда, апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда - без изменения.

Напомним, в результате травли погибли мать со своей дочерью, и ещё шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.



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Комментарии ( 1 )

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 Ingul (Посетители) Сегодня, 11:42
Ни три, ни двадцать миллионов не компенсируют тяжесть утраты родных людей.
 
 

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