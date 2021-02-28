Два человека погибли и шестеро госпитализированы: Травля насекомых обернулась трагедией в Актау

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Как стало известно, местная жительница продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых «Квикфос». Соседей об этом она не оповестила.



В результате травли в одной из соседних квартир погибли мать со своей дочерью, еще шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.



По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.



Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Актау по части 4 статьи 304 УК РК. Ведется досудебное расследование. Хозяина квартиры выявили.