«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Воскресенье, 28 Февраля
+6...+6
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 417.02 KZT
  • €1 = 505.51 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Происшествия

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:29

Просмотров: 5445

Два человека погибли и шестеро госпитализированы: Травля насекомых обернулась трагедией в Актау

Мать с дочерью умерли при дезинсекции соседней квартиры, сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Фото из доступных источников
Как стало известно, местная жительница продезинфицировала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых «Квикфос». Соседей об этом она не оповестила.

В результате травли в одной из соседних квартир погибли мать со своей дочерью, еще шестерых человек экстренно госпитализировали в больницу.

По данному делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Актау по части 4 статьи 304 УК РК. Ведется досудебное расследование. Хозяина квартиры выявили.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Тина (Посетители) Сегодня, 21:13
Таких сажать уже пора за смерть по неосторожности !

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
-1
  • G32
 Не поддерживаю Поддерживаю
дорожник (Посетители) Сегодня, 20:52
Травить нужно "Новичком", для людей он безвредный, а вот клопы могут сдохнуть

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 Pluto (Посетители) Сегодня, 20:46
А чем занимается служба санэпид контроля где официальная дезинфекция, почему не обрабатываются дома от насекомых профессионально, вот поэтому люди сами на свой страх и риск занимаются дезинфекцией. Аууууу акимат где средства на дезинфекцию почему никто не несет ответственность за здоровье жителей города? Наверное надо что-бы произошла очередная эпидемия от распространения насекомых?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • babe
  • Космос
  • Сергей Владимиров
  • Ну Ну
 Ingul (Посетители) Сегодня, 19:17
Люди могут не понимать, что такое класс опасности препарата.
Таких препаратов не должно быть в продаже.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Vohazab
  • Имярек
  • Empro
  • Космос
  • almaty2018
  • GOAT
  • John Wick
  • askar1905
  • мунайши73
 Исатай (Посетители) Сегодня, 19:16
Одна безмозглая не хочет одевать маску при входе в магазин, другая безмозглая травит дома насекомых промышленными ядами, летом такая же безмозглая дралась с волонтёрами,которые убирали мусор на пляже, четвертая увидев белый след самолёта, орала, что нас травят. Вывод: народ тупеет. И тупеет очень сильно и быстро.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Космос
 Имярек (Посетители) Сегодня, 19:06
И опять мы танцуем на тех же граблях...
Ни чему жизнь не учит

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Ingul
  • Исатай
  • Космос
  • Сергей Владимиров
  • мунайши73
  • Ну Ну
 Галина63 (Посетители) Сегодня, 18:55
Когда же власти наведут попядок при ввозе и торговле такими опасными препаратами?
Класс опасности фумиганта Квикфос,ТАБ:
1 класс опасности (чрезвычайно опасное соединение), препарат ограниченного применения.
Чрезвычайно опасен для млекопитающих, в т.ч. для человека.
Когда им начинают обрабатывать зернохранилища, а этот препарат предназначен именно для этого, он начинает при соединении с кислородом воздуха химическую реакцию, в следствие которой образуется большое количество углекислого газа. А мы знаем, что это такое, если человек надышится им. Люди! Простого таракана можно гораздо простыми средствами уничтожить. Совсем не стоит к таким средствам прибегать. Первый класс опасности -это серьезно!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Ирон
  • Космос
  • GOAT
  • мунайши73
 babe (Посетители) Сегодня, 18:50
Ведь это не первый случай в городе! Когда же до людей дойдёт , что так вести себя крайне опасно и может привести к такой страшной трагедии! Считаю, что надо создать прецедент посадить лет на... , чтоб было уроком другим желающим самостоятельной травли! Да и запретить к продаже такие опасные вещества! К ответсвенности привлечь продавца!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 18:02
ну это уже Умышленное убийство

Статья 96. Убийство
Пункт 2 (а,е)

наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией имущества или без таковой либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика