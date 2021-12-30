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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 08:08

Просмотров: 469

Уплотнение продолжается: жители Актау возмутились строительством многоэтажки около школы

Как уверяют жители 6 микрорайона, застройщик захватывает не принадлежащий ему участок земли у школы. Ситуацию прокомментировали в городском акимате.

Фото Рашида Исмагилова
У дома №40 в 6 микрорайоне возводят здание. Жители возмутились тем, что застройщик начинает «отжимать» территорию вдоль забора около средней школы №6.

- Они захватывают, скорее всего, территорию, которая им не принадлежит. Как обычно: «Поставили заборчики, а потом купим». Это что, отмежевание?, - жалуется житель дома №40 Михаил.


Уплотнение продолжается: жители Актау возмутились строительством многоэтажки около школы


В городском акимате же заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы. На данном участке запланировано строительство многоквартирного жилого дома.

- В настоящее время они оградили территорию для проведения работ и сохранности своих строительных материалов. В первую очередь, это делается ради безопасности учащихся школы. По окончании работ ограждение обязательно демонтируют, - заверили в городской администрации.


Уплотнение продолжается: жители Актау возмутились строительством многоэтажки около школы


Дата окончания строительства - апрель 2022 года.




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Комментарии ( 1 )

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  • Галина63
 zhanino (Посетители) Сегодня, 08:43
кто у нас архитектор? вот кто дает разрешение лепить дома и причем многоквартирные, когда уже существующим не хватает ни электроэнергии, ни отопления, вот как это потом будет? надо этих, кто разрешает привлекать к ответственности или даже привлекать к уголовной ответственности может после этого пропадет охота давать разрешение лепить как и где попало дома
 
 

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