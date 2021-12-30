Уплотнение продолжается: жители Актау возмутились строительством многоэтажки около школы

- Они захватывают, скорее всего, территорию, которая им не принадлежит. Как обычно: «Поставили заборчики, а потом купим». Это что, отмежевание?, - жалуется житель дома №40 Михаил.

- В настоящее время они оградили территорию для проведения работ и сохранности своих строительных материалов. В первую очередь, это делается ради безопасности учащихся школы. По окончании работ ограждение обязательно демонтируют, - заверили в городской администрации.

У дома №40 в 6 микрорайоне возводят здание. Жители возмутились тем, что застройщик начинает «отжимать» территорию вдоль забора около средней школы №6.В городском акимате же заявили, что у застройщика имеются все разрешительные документы. На данном участке запланировано строительство многоквартирного жилого дома.Дата окончания строительства - апрель 2022 года.