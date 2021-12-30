Больше 200 килограммов наркотических средств изъяли из незаконного оборота полицейские Мангистау в 2021 году

Фото пресс-службы департамента полиции

Сегодня, 30 декабря, в департаменте полиции Мангистауской области состоялось расширенное совещание с участием руководителей всех служб аппарата и районных подразделений. В ходе встречи подведены итоги.



Как сообщает департамент полиции области, в этом году улучшены показатели по выявлению наркопреступлений. Специализированным подразделением ликвидирована деятельность двух организованных преступных групп, занимавшихся поставками и сбытом марихуаны в особо крупном размере. Из незаконного оборота изъято более 200 килограммов наркотических средств.



- Особое внимание в текущем году уделено переходу на сервисную модель работы полиции и налаживанию эффективного партнерства с населением, реализации принципов «полиция в шаговой доступности», «нулевой терпимости» к правонарушениям и «слышащего государства», профилактике правонарушений, в особенности в сфере семейно-бытовых отношений, обеспечению дорожной безопасности, противодействию наркопреступности, внедрению современных технологий и цифровых инструментов, - сообщили в полиции.



В департаменте отмечают, что благодаря принимаемым профилактическим мерам оперативная обстановка в Мангистауской области стабильна.



- Наблюдается тенденция снижения практически всех видов преступлений при улучшении их раскрываемости. Стоит отметить, что по итогам отчетного периода не раскрытых фактов убийств, изнасилований и разбойных нападений не имеется. Раскрываемость преступлений данной категории составила 100 процентов. Также достигнуто снижение преступлений, совершенных в общественных местах и на улицах в состоянии опьянения. Удалось улучшить раскрываемость краж чужого имущества, мошенничества, угонов и хулиганства, - отметили в полиции.



В полиции сообщили, что в регионе в штатном режиме функционируют восемь фронт-офисов для приема граждан. На регулярной основе осуществляются приемы граждан и консультации по различным вопросам.



- В наступающем году предстоит большая работа по внедрению в работу полиции цифровизации, принципов концепции «слышащего государства», обеспечению открытости и прозрачности деятельности отделов внутренних дел, переход на сервисную модель и внедрение трехзвенной модели расследования уголовных дел. В начале текущего года Министерством внутренних дел запущено мобильное приложение «102», которое позволяет гражданам очень быстро связаться с полицией. Этот проект активно внедряется в нашей области. К слову, на сегодня в регионе оборудовано 25 автоматизированных рабочих мест по проекту «Омниканальность» для приема сообщений граждан. Мы должны повышать уровень правопорядка в области и укрепить доверие граждан к полиции, - сказал глава полиции области Жанарбек Бактыбаев.



С начала текущего года следователи расследуют уголовные дела в рамках трехзвенной модели. Как сообщили в полиции, в рамках этой модели устраняются проволочки, сокращается время досудебного расследования, снижаются коррупционные риски. Максимально упрощена процедура расследования по уголовным проступкам.



- На сегодняшний день подразделения департамента полиции Мангистауской области на 100 процентов оснащены рабочими местами модуля «е-УД» в соответствии с технической спецификацией. В текущем году в электронном формате было рассмотрено 2594 уголовных дела. В настоящее время в области используется 28 533 камеры видеонаблюдения, из них в центр оперативного управления (ЦОУ) выведено – 9 413, - сообщили в полиции.