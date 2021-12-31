«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 31 Декабря
+3...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 431.67 KZT
  • €1 = 487.79 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:36

Просмотров: 381

Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу

Актауская шахматистка Бибисара Асаубаева впервые в истории Казахстана выиграла чемпионат мира среди взрослых, сообщает Tengrinews.kz.

Фото instagram.com/fide_chess
Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, сообщает Tengrinews.kz.

Это первое в истории Казахстана «золото» на чемпионатах мира по шахматам среди взрослых.

Также Бибисара Асаубаева стала самой молодой в истории мировых шахмат чемпионкой мира. Мировое первенство проходит в Варшаве (Польша).

С самого начала турнира казахстанка стала недосягаемой для соперниц и выиграла соревнования за один тур до окончания.

Также 28 декабря Асаубаева заняла второе место по быстрым (рапид) шахматам: в решающих партиях Бибисара обыграла опытную грузинскую шахматистку Нану Дзагнидзе, свою соотечественницу Асель Серикбай и сыграла вничью с международным гроссмейстером россиянкой Александрой Костенюк.

Второе место в итоговой таблице по блицу заняла россиянка Александра Костенюк, которая два дня назад стала чемпионкой мира по рапиду, другая представительница России Валентина Гунина расположилась на третьем месте.

Ранее казахстанская спортсменка становилась чемпионкой мира среди девочек по классическим шахматам до 8, 10, 12 и 14 лет, чемпионкой мира среди школьников до 7, 9 лет.

Отметим, что чемпионат мира по рапиду и блицу - одно из самых ожидаемых событий в шахматном календаре для большинства любителей шахмат. В масштабном мероприятии приняли участие около 200 спортсменов из 50 стран - чемпионов и вице-чемпионов мира, действующих национальных чемпионов и самых рейтинговых шахматистов мира.

Общий призовой фонд чемпионата мира по рапиду и блицу составил 1 000 000 долларов США.

Ранее Бибисара Асаубаева стала призёром чемпионата мира по рапиду.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика