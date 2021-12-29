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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:02

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Шахматистка из Актау выиграла 30 тысяч долларов на чемпионате мира

Актауская шахматистка Бибисара Асаубаева стала призёром чемпионата мира по рапиду, сообщает международная шахматная федерация.

Фото с Instagram страницы Бибисары Асаубаевой
Чемпионат мира по быстрым шахматам проходил с 26 по 28 декабря в Польше. Призовой фонд составил 350 000 долларов, из них 60 000 долларов за первое место.

Бибисара сначала обыграла Асель Серикбай из Казахстана, после вничью сыграла с чемпионкой мира из Росии Александрой Костенюк.

В финальном раунде Бибисара Асаубаева смогла победить одну из фавориток турнира - международного гроссмейстера из Грузии Нану Дзагнидзе. С результатом 8,5 очков наша шахматистка стала серебряным медалистом.

В качестве приза за второе место ей вручили 30 тысяч долларов.

Шахматистка из Актау выиграла 30 тысяч долларов на чемпионате мира


Напомним, в 2019 году юная шахматистка объявила о своём намерении переехать на постоянное место жительства в Актау и представлять Мангистаускую область.

В сентябре того же года на президентском совете ФИДЕ в Будапеште ей было присвоено звание женского гроссмейстера по шахматам.

Этим летом Бибисара заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин.



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