Шахматистка из Актау выиграла 30 тысяч долларов на чемпионате мира

Фото с Instagram страницы Бибисары Асаубаевой
Чемпионат мира по быстрым шахматам проходил с 26 по 28 декабря в Польше. Призовой фонд составил 350 000 долларов, из них 60 000 долларов за первое место.
Бибисара сначала обыграла Асель Серикбай из Казахстана, после вничью сыграла с чемпионкой мира из Росии Александрой Костенюк.
В финальном раунде Бибисара Асаубаева смогла победить одну из фавориток турнира - международного гроссмейстера из Грузии Нану Дзагнидзе. С результатом 8,5 очков наша шахматистка стала серебряным медалистом.
В качестве приза за второе место ей вручили 30 тысяч долларов.
Напомним, в 2019 году юная шахматистка объявила о своём намерении переехать на постоянное место жительства в Актау и представлять Мангистаускую область.
В сентябре того же года на президентском совете ФИДЕ в Будапеште ей было присвоено звание женского гроссмейстера по шахматам.
Этим летом Бибисара заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин.
Бибисара сначала обыграла Асель Серикбай из Казахстана, после вничью сыграла с чемпионкой мира из Росии Александрой Костенюк.
В финальном раунде Бибисара Асаубаева смогла победить одну из фавориток турнира - международного гроссмейстера из Грузии Нану Дзагнидзе. С результатом 8,5 очков наша шахматистка стала серебряным медалистом.
В качестве приза за второе место ей вручили 30 тысяч долларов.
Напомним, в 2019 году юная шахматистка объявила о своём намерении переехать на постоянное место жительства в Актау и представлять Мангистаускую область.
В сентябре того же года на президентском совете ФИДЕ в Будапеште ей было присвоено звание женского гроссмейстера по шахматам.
Этим летом Бибисара заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин.
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