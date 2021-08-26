Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева стала чемпионом Азии

- Дорогие друзья! Сегодня мне удалось завоевать звание чемпионки Азии среди женщин. Это мой первый значимый титул среди женщин! Спасибо Всем огромное за поддержку! - поделилась Бибисара Асаубаева на своей странице Instagram.

Турнир проходил с 23 по 25 августа на игровой платформе «Tornelo».Участниками стали 74 игрока из 15 азиатских стран. Среди них девять женских международных гроссмейстеров, восемь международных мастеров и 22 женских мастера по шахматам.Бибисара Асаубаева обошла всех своих соперниц и удостоилась звания чемпионки Азии среди женщин. Рейтинг шахматистки в турнирной таблице составил 2 321 очков. Следом за ней расположились игроки из Китая и Монголии.Таким образом, Бибисара Асаубаева получила право участия в турнире «FIDE Women`s Grand Swiss 2021», который пройдёт с 25 октября по 8 ноября в Риге (Латвия). Данный турнир входит в квалификационный цикл чемпионата мира 2021–2023 годов. Мероприятие будет проходить по швейцарской системе с 11 турами, в которых примут участие 50 выдающихся шахматисток мира.