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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:43

Просмотров: 385

Шахматистка из Актау Бибисара Асаубаева стала чемпионом Азии

Шахматистка Бибисара Асаубаева заняла первое место на онлайн-чемпионате Азии среди женщин, сообщает казахстанская федерация шахмат.

Фото со страницы Instagram Бибисары Асаубаевой
Турнир проходил с 23 по 25 августа на игровой платформе «Tornelo».

Участниками стали 74 игрока из 15 азиатских стран. Среди них девять женских международных гроссмейстеров, восемь международных мастеров и 22 женских мастера по шахматам.

Бибисара Асаубаева обошла всех своих соперниц и удостоилась звания чемпионки Азии среди женщин. Рейтинг шахматистки в турнирной таблице составил 2 321 очков. Следом за ней расположились игроки из Китая и Монголии.

- Дорогие друзья! Сегодня мне удалось завоевать звание чемпионки Азии среди женщин. Это мой первый значимый титул среди женщин! Спасибо Всем огромное за поддержку! - поделилась Бибисара Асаубаева на своей странице Instagram.


Таким образом, Бибисара Асаубаева получила право участия в турнире «FIDE Women`s Grand Swiss 2021», который пройдёт с 25 октября по 8 ноября в Риге (Латвия). Данный турнир входит в квалификационный цикл чемпионата мира 2021–2023 годов. Мероприятие будет проходить по швейцарской системе с 11 турами, в которых примут участие 50 выдающихся шахматисток мира.



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Комментарии ( 3 )

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tolk (Посетители) Сегодня, 18:58
Три миллиона и участок около Риксоса! Ау ,аким!
 
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 касым (Посетители) Сегодня, 18:56
От акима обл как минимум 3млн посмотрим как отрегеарирует
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • касым
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 Космос (Посетители) Сегодня, 18:22
Мои поздравления, умница!
Девочка своими достижениями прославила наш край.
Интересно, как отметят чемпионку местные власти?
 
 

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