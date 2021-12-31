Водители Жанаозена пожаловались на очереди за сжиженным газом

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Жители Жанаозена прислали видео, на котором зафиксирована очередь за сжиженным газом.
В социальных сетях водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок повысились до 100 тенге за литр топлива.
Напомним, руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев заявил, что 1 января 2022 года стоимость на голубое топливо может повыситься и сравняться с соседними регионами из-за полного перехода реализации топлива через электронные торговые площадки.
В социальных сетях водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок повысились до 100 тенге за литр топлива.
Напомним, руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев заявил, что 1 января 2022 года стоимость на голубое топливо может повыситься и сравняться с соседними регионами из-за полного перехода реализации топлива через электронные торговые площадки.