Водители Жанаозена пожаловались на очереди за сжиженным газом

Жители Жанаозена прислали видео, на котором зафиксирована очередь за сжиженным газом.В социальных сетях водители сообщили, что цены на сжиженный газ на ряде заправок повысились до 100 тенге за литр топлива.Напомним, руководитель управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области Бердибек Картбаев заявил, что 1 января 2022 года стоимость на голубое топливо может повыситься и сравняться с соседними регионами из-за полного перехода реализации топлива через электронные торговые площадки.