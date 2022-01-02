Митинг из-за цен на газ провели жители Актау

На митинге собралось порядка 200 автомобилистов. По их словам, они также как и жители Жанаозена недовольны резким повышением цен на сжиженный газ.Они настаивают, чтобы стоимость газа снизилась до 60 тенге.После проведения собрания все мирно разошлись.Также своё недовольство выразили жители села Шетпе, которые записали видеообращение.Отметим, что сегодня жители Актау организовали митинги в двух местах. Еще один прошёл в районе жилого массива Приморский. Люди также высказали своё мнение по поводу повышения цен на топливо.