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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 8259

СМИ: Вахтовики с месторождения Каламкас отправились пешком в Актау на митинг протеста

Сегодня утром в Актау на месте митингов из-за роста цены на газ - площади Ынтымак - находится около 500 человек. Преимущественно это мужчины. Митингующие встречают вахтовиков с месторождения Каламкас, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Кадр видео
По сообщению Sputnik Казахстан, к митингующим на площади Ынтымак присоединились нефтяники с месторождения Каламкас. На площади Ынтымак собралось около 500 человек.

По сообщению Instagram-паблика aqtau_live, сегодня, 4 января, вахтовики с месторождения Каламкас покинули место работы и направились пешком в сторону города.





Sputnik Казахстан сообщает, что на площади Ынтымак установили ещё одну палатку. Полиция охраняет подходы к акимату. Однако пройти на площадь можно беспрепятственно.

У митингующих три основных требования, передаёт с места событий корреспондент Sputnik Казахстан:

- снизить цену на газ до 50 тенге за литр;
- отменить мораторий на прием новых работников на месторождения;
- снизить цены на продукты питания.

В центре города нет мобильного интернета - туда невозможно вызвать такси, нельзя отправить сообщения в мессенджерах, в окрестных кафе и ресторанах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом - только за наличный расчёт.



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Комментарии ( 5 )

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  • Ashat
 Кинст (Посетители) Сегодня, 15:16
Aleksa-N, странная ситуация. Когда на глазах растут цены на продукты, повышаются тарифы ЖКХ, то кроме как на форумах сильного возмущения нет.
Но повысилась цена на газ – тут же протест. Почему такая избирательность?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aлишер
  • elek
  • Василий Кравчук
 Кинст (Посетители) Сегодня, 14:23
А по-моему уже идёт целенаправленное раскручивание ситуации. Кто-то очень хочет воспользоваться этим митингом, чтобы он перерос уже в политические требования. Как бы до беспорядков дело не дошло....
А что до вахтовиков, думаю основная масса не дойдёт. Во первых, расстояние, во вторых, в силовых ведомствах тоже не дураки сидят – полагаю, что подходы к городу уже перекрыты кордонами и блокпостами. И их уже "ждут"

А если, не дай бог, дело дойдёт до введения режима ЧС, то мы все будем сидеть по домам без работы и зарплаты, и передвигаться по городу в строго отведённые часы. Это что, лучше?!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Aлишер
  • Бродяга
  • Maximus
 Aleksa-N (Посетители) Сегодня, 13:46
Почему никто не поднимает вопрос дизеля, на который цена тоже в два раза поднялась. От дизеля все грузоперевозки и сельхозхозяйство зависит, авиа и ж/д перевозки.

Когда не знаешь что делать, делай шаг вперед!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • дорожник
  • Василий Кравчук
 diger (Посетители) Сегодня, 13:40
дорожник,
До КПП марш, а там подойдут автобусы, и домой, кому положено. Ну кто же до Актау пешком))) 270 км...)))
 
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  • дорожник
 chrome (Посетители) Сегодня, 13:16
Поинтересовался у кселл на счёт отсутствия связи, вот что ответили:



У каких операторов работает?
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 12:48
300км...не дойдут. Нужно направить транспорт и доставить людей пока беда не приключилась

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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