СМИ: Вахтовики с месторождения Каламкас отправились пешком в Актау на митинг протеста

Кадр видео
По сообщению Sputnik Казахстан, к митингующим на площади Ынтымак присоединились нефтяники с месторождения Каламкас. На площади Ынтымак собралось около 500 человек.
По сообщению Instagram-паблика aqtau_live, сегодня, 4 января, вахтовики с месторождения Каламкас покинули место работы и направились пешком в сторону города.
Sputnik Казахстан сообщает, что на площади Ынтымак установили ещё одну палатку. Полиция охраняет подходы к акимату. Однако пройти на площадь можно беспрепятственно.
У митингующих три основных требования, передаёт с места событий корреспондент Sputnik Казахстан:
- снизить цену на газ до 50 тенге за литр;
- отменить мораторий на прием новых работников на месторождения;
- снизить цены на продукты питания.
В центре города нет мобильного интернета - туда невозможно вызвать такси, нельзя отправить сообщения в мессенджерах, в окрестных кафе и ресторанах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом - только за наличный расчёт.
По сообщению Instagram-паблика aqtau_live, сегодня, 4 января, вахтовики с месторождения Каламкас покинули место работы и направились пешком в сторону города.
Sputnik Казахстан сообщает, что на площади Ынтымак установили ещё одну палатку. Полиция охраняет подходы к акимату. Однако пройти на площадь можно беспрепятственно.
У митингующих три основных требования, передаёт с места событий корреспондент Sputnik Казахстан:
- снизить цену на газ до 50 тенге за литр;
- отменить мораторий на прием новых работников на месторождения;
- снизить цены на продукты питания.
В центре города нет мобильного интернета - туда невозможно вызвать такси, нельзя отправить сообщения в мессенджерах, в окрестных кафе и ресторанах нельзя расплатиться с помощью карты или переводом - только за наличный расчёт.