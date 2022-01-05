Beeline и Kcell объяснили перебои со связью

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Операторы мобильной связи Beeline и Kcell объяснили, почему в стране происходят перебои со связью, которые наблюдаются последние несколько дней в Актау и других городах и регионах страны.
- В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам, – сообщили Beeline Казахстан в Twitter.
В Kcell также отреагировали на жалобы пользователей мобильной связи, отметив, что перебои в работе связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности в стране.
- Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК «О связи» сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности, – сообщил Kcell в Twitter.
СМИ также сообщают о блокировке социальных сетей и некоторых сайтов.
- В настоящее время у нас наблюдаются ограничения с предоставлением услуги мобильного интернета по независящим от компаний причинам, – сообщили Beeline Казахстан в Twitter.
В Kcell также отреагировали на жалобы пользователей мобильной связи, отметив, что перебои в работе связаны с обеспечением антитеррористической и общественной безопасности в стране.
- Согласно пункту 1-2 статьи 41-1 закона РК «О связи» сейчас компетентными органами Республики Казахстан ведутся мероприятия по приостановлению работы сетей и оказанию услуг связи в интересах обеспечения антитеррористической и общественной безопасности, – сообщил Kcell в Twitter.
СМИ также сообщают о блокировке социальных сетей и некоторых сайтов.