Газиз Надуев: «В числе заболевших COVID-19 в Мангистау много молодежи»

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Занятость коечного фонда по области составила 35%.



- Двухнедельный анализ говорит о резком росте заболеваемости в регионе. Наблюдается рост в 22,7 раза по области или же в абсолютных цифрах на 659 случаев возросло заражение по области. В группе риска сейчас молодежь от 20 до 29 лет, или 70% от всех заболевших, - сказал Газиз Надуев.



Наш регион по-прежнему, как отметил санврач, отстает по темпам вакцинации, хотя во многих развитых странах население получает уже по четвертой дозе вакцины.



- Для того, чтобы обезопасить в первую очередь себя, необходимо прививаться. К слову, у нас официально принято решение разрешить ревакцинацию препаратом компании Prizer жителям старше 60 лет, которые получили два компонента любой вакцины, и медицинским работникам. Вопрос получения этого препарата платно пока не рассматривается, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.