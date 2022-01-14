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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 16:51

Просмотров: 1458

Газиз Надуев: «В числе заболевших COVID-19 в Мангистау много молодежи»

Суточный прирост заболевших коронавирусной инфекций в Мангистау составил 200 случаев. В лидерах по заражению в регионе стоит Актау. Об этом сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.

фото из открытых источников
Занятость коечного фонда по области составила 35%.

- Двухнедельный анализ говорит о резком росте заболеваемости в регионе. Наблюдается рост в 22,7 раза по области или же в абсолютных цифрах на 659 случаев возросло заражение по области. В группе риска сейчас молодежь от 20 до 29 лет, или 70% от всех заболевших, - сказал Газиз Надуев.

Наш регион по-прежнему, как отметил санврач, отстает по темпам вакцинации, хотя во многих развитых странах население получает уже по четвертой дозе вакцины.

- Для того, чтобы обезопасить в первую очередь себя, необходимо прививаться. К слову, у нас официально принято решение разрешить ревакцинацию препаратом компании Prizer жителям старше 60 лет, которые получили два компонента любой вакцины, и медицинским работникам. Вопрос получения этого препарата платно пока не рассматривается, - сообщил Газиз Надуев, главный санитарный врач Мангистауской области.



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Комментарии ( 2 )

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  • Замир
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babe (Посетители) Сегодня, 18:39
Ничем кроме казвак не дают ревакцинироваться! (Кроме детей, беременных и после 60 лет). А доверия к казахстанской вакцине абсолютно нет!
 
-5
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diger (Посетители) Сегодня, 18:13
Во время сезонных заболеваний, прививку нельзя делать.
 
 

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