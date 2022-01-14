Почти 31 тысячу автомобилей проверили на блокпостах в Мангистау

фото из открытых источников

Во время комендантского часа стражи правопорядка проверили 513 человек.



- Всего за шесть дней на блокпостах проверен 30 991 автомобиль, из них 8 водворены на спецстоянки. За нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность по статье 476 КоАП РК. Всего за шесть суток в отношении 252 граждан составлены административные протоколы, материалы направлены в административный суд. Комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев призывает жителей области строго соблюдать режим чрезвычайного положения и правила комендантского часа, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.