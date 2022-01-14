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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 19:13

Просмотров: 161

Почти 31 тысячу автомобилей проверили на блокпостах в Мангистау

Полиция региона продолжает дежурить на восьми блокпостах в Мангистауской области. За время ЧП проверен 30 991 автомобиль и 50 тысяч граждан. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

фото из открытых источников
Во время комендантского часа стражи правопорядка проверили 513 человек.

- Всего за шесть дней на блокпостах проверен 30 991 автомобиль, из них 8 водворены на спецстоянки. За нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность по статье 476 КоАП РК. Всего за шесть суток в отношении 252 граждан составлены административные протоколы, материалы направлены в административный суд. Комендант Мангистауской области Жанарбек Бактыбаев призывает жителей области строго соблюдать режим чрезвычайного положения и правила комендантского часа, – сообщили в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.



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