Ербол Едилов: задержан вице-министр энергетики РК за необоснованное повышение цен на газ в Мангистау

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Telegram-канал Уyedilov сообщает о задержании Жумабая Карагаева.



- По информации некоторых источников, Агентством по финансовому мониторингу задержан вице-министр энергетики Жумабай Карагаев и ещё лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный газ в Мангистауской области. Среди арестованных есть также руководители электронных торговых площадок, которые занимались манипуляциями на торгах, - отмечает Ербол Едилов в своём telegram-канале.