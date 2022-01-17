Сколько человек задержали на митингах в Актау

Фото очевидцев
В управление полиции Актау 8 января были доставлены пять человек. Больше задержаний не проводилось.
- Рассматривается вопрос о привлечении к установленной законом ответственности, - заявили в ведомстве.
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Понедельник, 17 Января
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